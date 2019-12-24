碧咸手抱8歲女兒哈七走路　遭網民鬧爆：她的腿有什麼問題？

美國萬人迷碧咸（David Beckham）與碧咸嫂（Victoria Beckham）婚姻美滿，與四個仔女經常在社交網站分享溫馨家庭點滴，因此亦成為不少人心中最甜蜜的家庭之一。他的孻女哈七（Harper Seven Beckham）由出世開始就已經成為家庭寵兒，除了被三個哥哥輪住愛錫之餘，爸爸碧咸更是錫她錫到燶，恨不得每分每秒都將她捧在手上，受盡萬千寵愛。不過，8歲的哈七日前出席教堂領洗儀式時，因仍被碧咸抱着走而引起網民批評。

碧咸一家於上周六（21日）替14歲細仔Cruz（右）和哈七（左）舉辦領洗儀式。（Instagram：@davidbeckham）

碧咸一家於上周六（21日）盛裝打扮現身英國聖三一教堂（Holy Trinity Church），替14歲細仔Cruz和哈七舉辦領洗儀式，不少名人都有賞面出席觀看這個重要時刻。其中一張照片影到，穿上白色裙子的哈七被碧咸抱在懷裏，露出一臉幸福的模樣。然而碧咸過去經常被影到無論在大小場合都會用手抱着哈七，網民見到今年已經8歲的哈七仍然被爸爸抱着不用自己雙腳走路，紛紛作出猛烈批評：「她的腿到底有什麼問題？」、「這麼大隻還抱着我還真是第一次見」、「這是要抱到出嫁啊？」

網民見到今年已經8歲的哈七仍然被爸爸抱着不用自己雙腳走路，紛紛作出猛烈批評。（Twitter：@VictoriaBFrance）

不過亦有網民作出平反，表示現場不少嘉賓都要撐着雨傘登場，推斷當時應該落着毛毛細雨，碧咸只是怕女兒穿着長裙容易跌倒才抱着她。亦有人表示理解碧咸作為爸爸愛錫女兒的心情：「趁現在還能抱，以後再長高一些就更抱不動了！」

碧咸過去經常被影到無論在大小場合都會用手抱着哈七，錫她錫到燶。（網上圖片）

點擊觀看更多哈七受盡萬千寵愛的照片：