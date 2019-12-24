徐玄振、羅美蘭再合作成話題　《Black Dog》另類題材收視大破5%

韓國電視劇又展開新一輪激戰！由李善均和鄭麗媛主演的《檢察官內戰》一開播收視已大破5%，創下JTBC歷代收視率的首播新紀錄；而由徐玄振和羅美蘭擔正、堪稱今年冬天「最強聯手」的電視劇《Black Dog》的首周收視亦達到4.4%，在首爾（首都圈）更衝破5%，比起上周同時段播出的《抓住幽靈》大結局高出接近一倍，成為話題之王！

徐玄振近年成為收視保證，演技備受肯定。（黃Viu）

《Black Dog》有別於一般校園劇集以學生為主線，透過比任何人都了解現實苦澀的臨時教師，讓觀眾了解教育工作者的內心世界，並將直擊校園內部揭開無人知曉的露骨真相。徐玄振飾演的私立高中新人老師高荷娜，小時候曾被老師的拯救而立志做老師，然而在堪稱社會縮影的私立學校裏卻遇到各種問題。羅美蘭則飾演工作狂一樣的升學部部長朴成順，同時也是高荷娜的指導老師，是一位為了學生而不顧一切的熱血榜樣。

羅美蘭飾演學校升學部部長朴成順，是一位熱血教師。（黃Viu）

徐玄振近年先後以《愛情的溫度》、《The Beauty Inside》等劇集大獲好評，因此被韓國觀眾譽為收視保證，更有了「信看演（值得信任而收看的演員）」的稱號。今次時隔一年以《Black Dog》回歸小螢幕，與曾在《The Beauty Inside》共演一角的羅美蘭再度合作，所以未開播早已引起關注。《The Beauty Inside》劇情講述每個月會有七天變換成不同面貌的知名女星韓世界（徐玄振飾），在媽媽罹患惡疾時會無預警變身成羅美蘭的樣子。由於擔心媽媽認不出自己，因此不敢到醫院探望，豈料母親在離世前夕卻一眼認出眼前的陌生女子正是自己的女兒。二人精彩絕倫的內心戲感動了無數觀眾，所以二人再度在《Black Dog》中合作，令人倍感期待。

徐玄振和羅美蘭去年在電視劇《The Beauty Inside》中「共演一角」，感動了無數觀眾。（網上圖片）

《檢察官內戰》和《Black Dog》逢星期一、二播出，香港觀眾可於同日深夜，透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度，同時亦可一併重溫《愛情的溫度》和《The Beauty Inside》，欣賞徐玄振轉換自如的成熟演技。