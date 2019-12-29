【多圖】趙麗穎獨眼龍Look被嘲髮型車禍　網民知悉真相後改讚專業

內地一線女星趙麗穎，一向被讚工作專業，而她拼搏程度亦是外界難以想像，近日趙麗穎出席「騰訊視頻星光大賞」，以一身性感晚裝示人，但她新髮型卻長期遮著右眼，被網民嘲諷很醜，其實她有著不為人知的苦衷，而真相曝光後，網民即改口大讚她敬業，下文為大家揭曉。

趙麗穎出席頒獎禮的吊帶裙，全身散發仙氣，但髮型卻被嘲車禍。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎跟丈夫馮紹峰結婚後，不久即誕下兒子「想想」，未坐完月已即時復工拍攝新劇《有翡》，努力賺奶粉錢。趙麗穎近日出席星光大賞頒獎禮，產後正式出席公開活動，身材已經回復甚佳狀態，更有一條小蠻腰，當日她準備了兩襲晚裝，其中一件是超Deep V香檳式長裙，另一件是吊帶花裙，但她的新髮型，長髮不時遮著右眼，長期以獨眼龍造型示人，被網民嘲諷髮型很醜，紛紛表示想幫趙麗穎撥起右邊的長髮。

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趙麗穎的新髮型遮著右眼，背後其實有苦衷。（趙麗穎微博圖片）

在頒獎禮後，有網民為趙麗穎平反，原來她右眼在拍戲時受傷發炎，而且明顯出現紅腫，但她已答應出席頒獎禮，加上不想讓粉絲失望，才帶傷上陣，但為怕右眼出現感染，所以她右眼完全沒有上妝，只能用前面的瀏海全程遮著右眼，並非新髮型「車禍」，網民知悉真相後，隨即轉口風大讚趙麗穎專業，趙麗穎負傷上陣不出奇，但她冒著被嘲笑造型肉酸的風險，也堅持繼續工作才真的是專業。