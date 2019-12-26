【多圖】台美女網紅真身是男兒身　後尾枕還隱藏禿頭秘密

台灣美女網紅小A辣，擁有水汪汪大眼睛及惹火身材，不時在Instagram及Facebook上載性感靚相大派福利，而她誇性別人士的身份，未阻粉絲對她的支持。不過小A辣是男兒身雖然已不是什麼秘密，但她如雲秀髮下，卻隱藏著驚人真相，亦因此不能隨意轉換髮型，下文為大家揭開她的秘密。

小A辣外貌上完全看不出是男兒身。（小A辣IG圖片）

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原名黃柏軒的小A辣，以性感打扮的女性形象在網上走紅，其實她是誇性別人士，早前更開始服用荷爾蒙，準備變性成為真女人，獲得不少粉絲大讚她敢作敢為。在做真女人前，小A辣已經進行了隆胸手術，但之後卻不是做變性手術，而是進行植髮手術，小A辣雖然自幼稚園開始已經想轉換性別當女人，但她跟很多男士一樣，也有髮線上移的煩惱，所以她雖然留了長髮，卻一直是瀏海髮型，一直用來遮蓋額角禿掉的地方。

小A辣用長髮遮蓋著後尾枕。（小A辣IG圖片）

小A辣進行手術，將後腦位置的毛囊移走。（小A辣IG圖片）

近日小A辣繼隆胸後，再次有大膽嘗試，她將後腦位置的1560根毛囊，植到前額上方髮際線的位置，將來長回頭髮，即能梳中分、旁分頭等不同髮型，對於愛美的她，當然是不錯的選擇，但另一方面，她的後尾枕位置，卻變成禿了一大片，所以她要繼續保持長髮，將禿掉的地方遮蓋起來，至於將來能否紮辮則仍是未知之數，只是若然給粉絲看到禿掉的地方，肯定會大吃一驚。

小A辣甚懂打扮，外形可人，擁有逾百萬粉絲。（小A辣IG圖片）