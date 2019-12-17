【摩天大樓】Angelababy新劇演屍體被讚專業　出場即遇害死都有戲

內地男星黃曉明早前曾在節目透露，現時接戲愈來愈難，想不到他的太太Angelababy(楊穎)也面臨相同困境，近日有網民發現baby今年只得一齣網劇《摩天大樓》，而且只是演出大茄角色咖啡店老闆娘，還因為她的死而牽扯到大樓隱藏的秘密，在預告片中，可以見到baby的屍體，不但穿上閃光珠片裙，還嘴角含笑躺在地上，畫面充滿美感，名副其實死都要靚。

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baby在新劇演屍體被讚專業。（影片截圖）

baby以往在劇集必定演出女主角。（Angelababy IG圖片）

今年內地影業進入寒冬期，有1900間影視公司結業，加上內地對於影視題材的限制，出品無可避免地愈來愈少，甚至影響到一線藝人，而女星baby以往的作品，包括《大漢情緣之雲中歌》、《孤芳不自賞》、《創業時代》及《我的真朋友》等，她均是演出女主角，但現今在僧多粥少下，baby只能退而求其次，寧願演出配角，也要保持出鏡率，而在明年播出的網劇《摩天大樓》，baby演出的咖啡店老闆娘，故事由她被謀殺而展開。

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電視劇《我的真朋友》一樣演女主角。（劇照）

網劇《摩天大樓》改編自內地作家陳雪的同名小說，故事圍繞著一幢神秘大廈，內裡住著幾位古怪的住客，因為baby的死，各人也有殺人嫌疑，而調查這宗兇案的正是女主角楊子姍飾演的警員及郭濤飾演的刑警隊長。官方釋出的預告片，由baby的纖瘦背影開始，她穿著一襲珠片長裙，以一鏡到底穿梭於大樓內，帶出了劇中的角色，最後以baby的死作結，而躺在人形粉筆線內的baby，嘴角帶笑，令屍體變成了睡美人的模樣，網民大讚baby演屍體十分專業，將來若有類似角色，必定非baby莫屬。