【致我們甜甜的小美滿】劉人語氣質激似沈月　18歲外仲有完勝優點

校園劇題材長拍長有，2017年的《致我們單純的小美好》，捧紅了男女主角胡一天及沈月，隨即開拍姊妹作《致我們暖暖的小時光》，想不到仍有第三部曲《致我們甜甜的小美滿》，女主角是曾參加《創造101》的劉人語，複製了沈月的成功套路，只得18歲的劉人語，不但比沈月年輕，還有一個完勝的優點，下文為大家揭曉。

《致我們單純的小美好》是呆萌學妹跟學霸的愛情故事。（官方微博圖片）

《小美好》一劇捧紅了女主角沈月。（沈月微博圖片）

《小美好》的成功，掀起了一片青春校園劇的風潮，女主角沈月樣子甜美，雖然身高只得160cm，但跟男主角身高188cm的胡一天，形成了大受歡迎的反差萌，而傻戇學妹跟學霸師兄，經歷過愛情曖昧時期，最終修成正果，大團圓結局，看得觀眾十分窩心，而姊妹作《小時光》也沿用了這些套路，男女主角林一及邢菲由鬥氣冤家至互生情愫，而劇集特點是完全無歹角，讓校園及職場也保留了純純的初心。

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《致我們甜甜的小美滿》跟《小美好》內容如出一轍。（劇集官方微博）

劉人語外貌甜美，還激似沈月。（劉人語微博圖片）

該系列的第三部曲《致我們甜甜的小美滿》，女主角劉人語基本上複製了沈月成功的套路，曾參加內地真人騷《創造101》的她，晉身最後13強，屬於甜美型的少女歌手，未能晉級被網民指是滄海遺珠，在《小美滿》飾演呆萌少女周筱，比起沈月年輕外，劉人語還有165cm身高，在劇中修讀中文系，戀上了龔俊飾演的法醫系大神趙泛舟，二人離離合合，最終走到一起，劇情主線跟《小美好》如出一轍，沈月現時在內地人氣爆燈，神態氣質近似的劉人語爆紅的日子相信也不會遠，前途無限。