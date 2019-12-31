【多圖】台變性美女迷倒直男謎底揭曉　生活細節勝過真女人

男士遇上心儀美女，相處後發現彼此志趣相投，每分每秒也是快樂時光，此時對方才告知是男兒身，面對人生交叉點，相信很多直男會講聲「不好意思」，大家做回朋友。但台男鳳梨(吳泓逸)卻坦言接受了女友罔腰(江嘉文)的真實性別，更出錢讓「女友」變性，當上一個真女人，直男愛上變性女友，究竟是否真愛？近日鳳梨公開了跟女友同居後的生活細節，原來外貌比起女人更女人，並非最大吸引點，下文為大家帶來罔腰迷倒直男的秘密。

罔腰跟鳳梨的愛情故事，曾經感動萬千網民。（罔腰IG圖片）

台灣網紅罔腰跟鳳梨的愛情故事，曾經令不少人感動落淚，皆因罔腰曾經是男兒身，儘管她的外表無異於其他女性，甚至比起女人更加女人，而直男鳳梨認識罔腰時，彼此也有過電感覺，交往下來罔腰知道紙始終包不住火，決定對鳳梨坦白，而她也有跟對方再不見面的覺悟，想不到鳳梨只考慮了5秒，已經接受了女友，二人正式交往外，鳳梨更付錢讓女友變性，二人除了生兒育女外，跟其他熱戀中的男女沒有不同，也有甜蜜、吵架，激動分手，兜轉中再次復合，二人的愛情故事，除了令人感動，也讓很多人奇怪，一身健碩肌肉，外形雄糾糾，百分百是直男的鳳梨，為何能夠接受一位變性女友？近日謎底終於揭開。

直男鳳梨愛上變性女友罔腰，謎底終於揭曉。（罔腰IG圖片）

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罔腰擁有水汪汪大眼睛，身材玲瓏浮凸，而且體重不足90磅十分纖瘦，但吸引鳳梨的地方，卻不是單純的迷人外貌，很多生活小節才是贏得鳳梨真愛的地方，近日鳳梨上載了一張親密照，相中的罔腰衣著性感，輕輕托著男友的小腿，溫柔又用心地幫男友剪腳甲，他更留言「身為一個頂天立地的藍紫漢，在家中的地位從一些小細節就可以觀察出來」，鳳梨皇帝式享受讓不少男士又羨又妒，不過女士們也不要鬧大男人主義，皆因鳳梨跟罔腰鴛鴦浴時，也會為女友擦背，又會為女友按摩小腿，而罔腰也頻頻發出滿足享受的笑聲。罔腰跟男友相處，還有很多女性不願做的小細節，難怪她能夠俘虜了直男鳳梨的心。

鳳梨一向是直男，卻坦言接受男兒身的女友，更出錢助女友變性。（罔腰IG圖片）