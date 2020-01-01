【SBS演技大賞2019】金南佶勇奪大賞　秀智撃敗張娜拉獲獎感慚愧

韓國電視台SBS昨晚（12月31日）舉行《2019年SBS演技大賞》，總結過去一年SBS電視劇成績，金南佶和李河妮主演的《熱血司祭》橫掃八個獎項成為大贏家，金南佶更勇奪最高榮譽「大賞」，而張娜拉、李勝基、秀智、曹政奭、李相侖等亦有獲獎。

《2019年SBS演技大賞》昨晚隆重舉行，金南佶勇奪最高榮譽「大賞」，獲在場演員祝賀。（《2019年SBS演技大賞》畫面）

出道近17年的金南佶憑《熱血司祭》獲多個頒獎禮嘉許，而昨晚獲得「大賞」時，金南佶表現謙虛，表示《熱血司祭》早於4月終映，感激大眾仍記得和支持自己。金南佶又感謝《熱血司祭》劇組給他勇氣和幫助，令他站上《2019年SBS演技大賞》舞台，他更直言：「我認爲沒有什麼比遇到好的劇組成員和導演更重要。」

金南佶感謝《熱血司祭》劇組給予勇氣和幫助，令他站上《2019年SBS演技大賞》舞台。（《2019年SBS演技大賞》畫面）

至於李勝基和秀智主演的《VAGABOND》則獲得五個獎項，迷你電視劇最優秀演技獎（男及女）、最佳情侶、配角獎和韓流Content獎，而網民質疑秀智為何能撃敗張娜拉、金宣兒、朴真熙等實力派女演員，獲最優秀演技獎，認為秀智劇中表現欠佳：「台詞像讀書」、「表現平庸，沒有存在感」、「秀智是最優秀獎？真是無法理解」秀智獲獎時亦坦言：「站在這個位置上感到很慚愧，我覺得是代眾多工作人員獲獎」

秀智憑《VAGABOND》獲迷你電視劇最優秀演技獎，引來網民質疑。（《2019年SBS演技大賞》畫面）

張娜拉則獲製作人獎，她在台上激動落淚。（《2019年SBS演技大賞》畫面）

《SBS演技大賞2019》部份得獎名單