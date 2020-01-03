日男星鶴野剛士3歲兒子發現爸爸秘密？　真正身分竟是超人帝拿　

爸爸在小孩子心目中，很多時是英雄，但去到拯救地球，維護世界和平，卻只有日本男星鶴野剛士做得到。近日鶴野的3歲兒子絢斗在看鹹蛋超人電視劇《Ultraman Orb THE ORIGIN SAGA》（《歐布奧特曼：原生之初》），竟然發現爸爸真正身分是「超人帝拿」，驚訝得大叫「帝拿、爸爸」，純真萌爆表情，令網民笑到現腹肌。

日男星鶴野剛士憑超人帝拿一角走紅，更以此角色在不同作品登場。（鶴野剛士IG圖片）

44歲的日本男星鶴野剛士，在1997年開始演出特攝片《超人帝拿》，正氣形象角色飛鳥真，令他一炮而紅，之後以此角色在不同超人作品登場，甚至主唱作品的主題曲，而他3歲的兒子絢斗，近日觀看電視劇《Ultraman Orb THE ORIGIN SAGA》時，剛好鶴野剛士以人類形態出場，鏡頭由遠到近，而絢斗發現爸爸真正身分是超人帝拿，一直拯救世界，不禁現出驚訝表情，更指著電視熒幕大叫「帝拿、爸爸」。

鶴野剛士的3歲兒子絢斗，發現爸爸是超人帝拿。（鶴野剛士IG圖片）

片中鶴野剛士剛好說到日文台詞「不要用那種眼神看我」，令兒子十分驚訝。（鶴野剛士IG圖片）

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絢斗發現爸爸是拯救世界的英雄。（鶴野剛士IG圖片）

鶴野剛士在片中剛好說到日文台詞「不要用那種眼神看我」，仿如跟兒子互動，而絢斗認真可愛的模樣，被鶴野拍下並放上Instagram，該視頻隨即在網上瘋傳，網民紛紛留言「爸爸是超人的事實終於被發現了」。鶴野剛士不但憑超人帝拿一角走紅，現時更真正成為了兒子心中英雄，確是意想不到的收穫。