【多圖】大胃王桐桐愈食愈瘦涉嫌造假　食量驚人全靠扣喉催吐？

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近年在內地興起的吃播主，顧名思義，是一邊大吃特吃，一邊拍片跟網上粉絲互動，亦因此誕生出一批食量驚人的大胃王，其中有位著名吃播主「大胃王桐桐」，只有90多磅，卻能一次吃掉一隻烤全羊，或者200隻餃子，有得吃又能賺錢，聽落確是一份超級筍工，但近日有網民發現桐桐愈吃愈瘦，背後原來隱藏心酸真相，相當催淚。

桐桐進食的大盤元蹄，還大過桐桐塊面。（大胃王桐桐微博圖片）

內地吃播主「大胃王桐桐」，標榜自己食量驚人，不斷直播瘋狂進食的畫面，最神奇是她身高只得160cm，體重90多磅，而每次食完大餐後，她的肚子都會圓鼓鼓的脹大起來，仿如懷孕婦女，有時一日不止一場直播，再次入鏡時肚腹卻又回復平坦，讓人嘖嘖稱奇，而她的收入來源，除了粉絲的打賞外，就是推銷不同的產品吸金。不過近日有網民發現，桐桐一直自稱消化能力驚人，但真相是她進食時喝大量果汁，每次直播後都會催吐，而反覆進食嘔吐最終出現嚴重後遺症。

桐桐的大量進食畫面：

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桐桐不時跟擔當助手的丈夫一起出鏡，試過直播途中，真的吃不下去，雙眼通紅，望著滿檯食物，其後更哭起來，而她丈夫一邊安慰她，一邊為她送上食物，看著桐桐流淚進食，情景相當可憐。桐桐全靠扣喉催吐去當大胃王，而人體的胃酸，令她的牙齒大部分壞掉，要換上假牙才能出鏡。另外，其實桐桐對海鮮敏感，但為了直播也要照樣大吃海鮮餐，網民紛紛戥她心痛，又不值她的丈夫靠著老婆當吃播主賺錢，桐桐現時愈吃愈憔悴，更比初當吃播主時瘦了一圈，我見猶憐。

桐桐其實對海鮮敏感，但為直播都要死頂。（大胃王桐桐微博圖片）

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