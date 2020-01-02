【多圖】台最美孖妹連爸爸都分不清　新男友憑一點避免搞錯女友

台灣網紅黑男的YouTube節目《街頭邱比特》，在街頭撮合單身男女，而他選擇的對象顏值相當高，百分百是型男索女，而近日黑男撮合了Wei及彤彤，雙方也頗有好感，順利發展成情侶，最讓人意想不到，嬌小可愛的彤彤，竟然是一位健身教練，而網民起底後，更發現彤彤是綜藝節目常客，皆因她有一位遲她2分鐘出世的孿生妹妹Vicky，經常成為節目焦點，要分清一模一樣的她們，殊不容易。

台灣網紅黑男在節目中撮合了美女健身教練彤彤及Wei。（《街頭邱比特》影片截圖）

彤彤顏值爆燈，更成為網民熱搜對象。（《街頭邱比特》影片截圖）

彤彤原來有個樣子一模一樣的孖生細妹，究竟男友要點區分？（《街頭邱比特》影片截圖）

黑男近日在節目撮合的年青男女Wei及彤彤，雙方外形合襯，互有好感，百分百是金童玉女，而眼大大，笑容甜美的彤彤，原來是一名健身教練，她更開玩笑說帶Wei去做gym，增進彼此感情。節目出街後，彤彤成為網民熱搜對象，起底後發現彤彤曾上綜藝節目《國光幫幫忙》，皆因她有一名外貌跟她一樣的孿生妹妹Vicky，二人被封為「最美雙胞胎」，在她們的IG相片中，根本分不清二人，甚至連她們的爸爸也搞錯，有時會叫錯她們名字。

彤彤同妹妹Vicky成個餅印，兩姊妹都是大美人。（彤彤IG圖片）

下圖有最美雙胞胎靚相：

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彤彤透露雖然跟妹妹沒有心靈感應，但有時做的事會一樣，例如她試過去修甲，妹妹也會同時在另一間店舖美甲，還是相同的款式，二人喜好相同，甚麼也會爭一餐，連喜歡的男友類型也一樣。現時彤彤認識了新男友Wei，究竟Wei會否搞亂了她們兩姊妹？原來二人雖然樣貌、衣著打扮，連髮型也是一樣長髮，但彤彤左眼肚位置，有一粒小小的黑痣，全靠這一點分清二人身分，只是她們會否爭男友，就要看黑男將來跟進他們的愛情故事。

彤彤斯文可愛，讓網民瞬間墮入愛河。（彤彤IG圖片）