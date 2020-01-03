【丫鬟大聯盟】盤點當紅女星都係丫鬟出身　有一位爆紅先演妹仔

無綫熱播中的《丫鬟大聯盟》，黃心穎、湯洛雯分別飾演丫鬟月盈及月皎，劇情講述一班丫鬟背後的故事。其實逢是古裝劇，必定有丫鬟角色，而且不少當紅的女星，也有過當丫鬟跑龍套的日子，但往往因為顏值演技勝過女主角，反而能夠脫穎而出，下文帶大家返回女星未紅時的歲月。

黃心穎在《丫鬟大聯盟》中飾演丫鬟，究竟能否谷底反彈？（劇照）

范冰冰

因丫鬟成名的女星，最為人熟悉一定是范冰冰，在1998年的電視劇《還珠格格》，除了林心如和趙薇兩大女主角之外，范冰冰飾演的金鎖出場機會最多，由於該劇在兩岸三地爆紅，亦令范冰冰人氣急升，才有之後的《小魚兒與花無缺》當上女主角，之後歌影視三線發展，近年內地劇有《武媚娘傳奇》，甚至進軍荷里活拍攝電影《變種特攻：未來同盟戰》，可惜在2018年捲入逃稅風波，形象一落千丈。

范冰冰在《還珠格格》中，飾演金鎖一角。（劇照）

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楊冪

楊冪現時在內地是一線女星，又捧紅了迪麗熱巴，但她在2010年還是過著演丫鬟的日子，她在電視劇《美人心計》演出林心如的丫鬟莫雪鳶，同年在《紅樓夢》演出賈寶玉婢女晴雯，至《古劍奇譚》才真正走紅，而她擔正演出的《三生三世十里桃花》更是紅遍全國，不過近年的《扶搖》及《談判官》，聲勢有點下滑。

楊冪在《美人心計》飾演丫鬟。（劇照）

趙麗穎

憑電視劇《花千骨》、《楚喬傳》爆紅的趙麗穎，早前為丈夫馮紹峰誕下兒子想想，復出後即趕拍《有翡》，但她走紅前，跑了7年龍套，至2008年在電視劇《鎖清秋》飾演女主角安以軒的丫鬟文雁，演技才開始被觀眾肯定，現時成為電視劇女王，可說是苦盡甘來。

趙麗穎在電視劇《鎖清秋》飾演女主角安以軒的丫鬟文雁。（劇照）

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吳謹言

吳謹言在去年熱播的《延禧攻略》大放異彩，雖然該劇是她首度當女主角，但她其實早於2010年已經入行，而在2016年播出的《秀麗江山之長歌行》，仍是演出林心如的婢女許胭脂，還要慘遭輪姦，被賣落青樓，但之後千方百計接近光武帝劉秀，獲寵幸成為許美人，是劇中的大反派。

吳謹言曾演出林心如的婢女。（網上圖片）

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孫儷

孫儷雖然也有過跑龍套的日子，但她卻跟其他女星不同，在未紅前從未演過丫鬟角色，孫儷憑2011年的《後宮甄嬛傳》走紅，2017年的《那年花開月正圓》，她演出吳家的丫鬟周瑩，憑其靈活手腕及聰明才智，晉升成學徒，之後下嫁吳家東院大少爺，在丈夫早逝後，即當上家族當家，最後成為陝西首富。

孫儷在《那年花開月正圓》，由丫鬟升呢到吳家當家。（劇照）