李堉睿繼IKEA事件後又闖禍！　涉觸犯台灣選舉法例短片緊急下架

藝人李興文的25歲長子李堉睿日前夜潛IKEA拍攝全裸惡搞影片，引發軒然大波，事後他進警局卻稱「希望向朋友炫耀或在網路世界成名」，讓一旁員警聽了也直搖頭，最後是李興文帶著兒子出面道歉此風波才得以停息。豈料，近日傳出李堉睿又再次闖禍，而且恐遭罰500萬（新台幣，下同）。

據《毅傳媒ｉWAKE》報導，李堉睿一直想成為一名網紅，除了天天在Youtube上面上傳影片，可惜並沒有受到網友關注，流量相當低。

昨（3日）李堉睿突然在Youtube頻道上傳一部有關民調預測影片，希望能搭上最近的選舉議題。影片中他稱自己街訪約1、200人，他訪問後透露許多民眾都不願意回答要投誰，在影片中抱怨這樣訪問得很累，影片中更強調某位候選人應該會當選，並稱結果與網路上的民調落差相當大，影片發布後引發熱議。

李堉睿突然在Youtube頻道上傳一部有關民調預測影片，希望能搭上最近的選舉議題。（Youtube截圖）

事實上，據台灣選罷法規定，總統副總統選舉罷免法第52條第2項及公職人員選舉罷免法第53條第2項均規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，否則將可能被處50萬以上、500萬台幣以下的罰款；據《三立新聞》報導，有法界人士對此表示，李堉睿在選前8天發布這部影片，恐已觸犯總統副總統選舉罷免法第52條，被裁罰的機率很高。該部影片李堉睿已在1月4日上午緊急刪除。

先前李堉睿IKEA事件，做好心理準備先睇：

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