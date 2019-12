Beatles迷必看！John Lennon招牌眼鏡、違泊罰單、試音帶網上拍賣

Beatles迷注意!一批披頭四舊物即將網上拍賣,拍品包羅萬有。樂隊早期試音聲帶、成員用過的樂器當然不在話下,更特別是一副John Lennon遺留在車廂後座的招牌圓眼鏡,以及倫敦警方逾50年前發給鼓手Ringo Starr的違例泊車罰單。 拍品估價由 £200 - £7萬不等,適合新舊藏家入場,絕對是Beatles粉絲入手良機。拍賣將於12月6日開始。

拍品總數25件,為數不多,部分屬於Alan Herring的收藏。他是Beatles於1967-69年的司機,負責接載George Harrison及Ringo Starr。John Lennon的圓眼鏡正是來自他的收藏,估價£6,000 - 8,000(HK$6萬 - 8萬)。

按圖看看這次拍賣的部分精選藏品↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

這副圓圓的太陽眼鏡,可謂搖滾樂迷心目中最標誌性的物品之一。John Lennon出道之初並沒配戴眼鏡,直至1966年參演黑色喜劇電影《戰勝之道》(How I Won the War),在戲中擔任二戰英軍指揮官,圓眼鏡才開始成為他的標誌。

上拍這副太陽眼鏡的來歷,則要追溯至1968年。Alan Herring憶述,當年夏季某日,他駕駛Ringo Starr的平治(Benz)房車,接載George、Ringo及John Lennon三人前往辦公室。結果下車時,John的太陽眼鏡遺留在後座。

有見眼鏡其中一塊鏡片及一邊眼鏡臂脫落,Alan Herring詢問John要不要帶往修理。John回應說眼鏡只是為了形象而設,不用擔心。聽罷Herring沒幫忙修理,把太陽眼鏡一直收藏至今,狀態與當日如一。

+ 2

至於文首提及的違泊罰單,則來自一系列Alan收藏與汽車有關的文件及物品,估價£1,000 - 1,500(HK$1萬 - 1.5萬)。

這張罰單於1969年4月25日發出,罰款£2,地點為倫敦薩佛街(Savile Row),即Beatles辦公室的所在地。Beatles拆夥前最後一次公開演出,正是在這辦公室的天台舉行。

另一件記載著披頭四軼事的拍品,還有George Harrison贈予Alan的結他,估價£4萬 - 6萬(HK$40萬 - 60萬)。

時間回到1969年夏季,當時Beatles正準備發佈《Here Comes the Sun》一曲。Alan嘗試自學彈奏此曲,遂向George請教曲中的和弦。George叫Alan到結他房隨便拿把結他來做示範,最終還把這Hofner President結他送給Alan。這位司機笑言,當樂隊在錄音室工作時,他就會拿出這結他邊彈邊等。

其中一次,Alan在錄音室的廚房彈奏期間,George進來便拿起結他,彈起美國著名組合Simon and Garfunkel的歌曲《Mrs Robinson》,又逗趣地把他的暱稱「Alan Herringbone」代入歌詞裡。據說,George Harrison把這支結他喚作「金髮女孩」(Blondie),是他早期使用的結他。

Brian Epstein(中)與Beatles(Getty Images)

拍品當中估價最高者,乃Beatles 1962年給唱片公司Decca的試音聲帶,原由樂隊經理人Brian Epstein擁有,估價£5萬 - 7萬(HK$50萬 - 70萬)。

聲帶共長15分鐘20秒,收錄了《Money》、《The Sheik of Araby》、《Memphis Tennessee》、《Three Cool Cats》、《Sure to Fall(in love with you)》、《September in the Rain》、《Like Dreamers Do》7首歌曲。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載,更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問,立即下載App。文章經編輯刪節,原文:Beatles舊物尋寶 John Lennon招牌眼鏡、違泊罰單網上拍賣】