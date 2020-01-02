【多圖】Ella孖林依晨冰島倒數跨年　冰天雪地看煙花勁興奮

新年新開始，不少人都選擇外遊慶祝2020年的來臨，台灣女星Ella（陳嘉樺）一家三口，以及林依晨近日都紛紛在社交網站分享身處冰天雪地的照片，正當大家以為她們兩人不約而同各自去冰島旅遊之際，她們的好友Janet（謝怡芬）在Instagram突然上載三人於當地倒數時的合照，令粉絲又驚又喜。

Ella一家三口去冰島旅行。（Instagram：@him_ella0618）

Ella於周一分享多張登上冰島冰川的照片，亦見她心情相當激動，不斷拉着兒子勁寶和老公一起影家庭照，場面非常溫馨。她難掩激動心情寫道：「媽，我登上冰川了！還吃了上面的冰！今天本來要爬四個小時，但走了一個多小時，因為天氣實在不佳，官方導遊不給再往上走了，唯有回頭。一身全被雨水和汗水濕透了！然後又去買了一件防水外套。 這兩天冰島天氣糟透了！每天下雨，我們都是又濕又冷！」

林依晨都有去冰島旅行。（微博：@林依晨Ariel）

林依晨亦於昨日（1日）在社交網站分享多張自己身處冰川的照片，並寫下對2020年的期盼：「2019，再見！對不起，未好好珍惜的...原諒我，曾經錯待的...謝謝你，我所擁有的...我愛你，願彼此珍惜...」當網民相當好奇林依晨有否與Ella一家相約見面的時候，Janet馬上揭曉謎底，大曬三位人妻一起在冰島倒數跨年時的合照，雖然只見她們穿着厚褸戴着冷帽，不過在冰天雪地下依然能觀賞到煙花，馬上興奮對住鏡頭比yeah！

Janet（左）與林依晨（中）和Ella（右）齊齊在冰島倒數跨年。（Instagram：@janetagram）

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