網傳GD@BIGBANG小松菜奈公開戀情　一張日落照再傳緋聞？

韓國男團BIGBANG隊長一直新聞多多，即使在軍兵服役的一年半也不時登上各大報章，一舉一動都是焦點。近日微博瘋傳GD與日本女演員兼模特兒小松菜奈公開戀情，兩人繼2016年後再一次傳出緋聞，只因一張IG上的日落照？

今天（6日）凌晨時分，GD在IG上傳了三張照片，祝粉絲新年快樂。當中包括一張風景照、對鏡子的自拍及一張在日落前的剪影照。有眼利的粉絲就發現，小松菜奈5日亦在個人IG上傳了一張日落的照片，背景恰巧與GD的照片非常相似，加上網上又流傳一張，日落前男女的剪影照，因而二人再度傳出緋聞。雖然後來已有粉絲發現，合照其實為網民的合成照，可是二人公開戀情的消息仍傳翻天。

GD和小松菜奈因一張日落照，二度傳出緋聞。（IG/@xxxibgdrgn）

GD和小松菜奈因一張日落照，二度傳出緋聞。（IG/@konichan7）

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對於再度傳出緋聞，暫時雙方公司都未有回應事件。GD和小松菜奈曾於2016年3月合作一同拍攝雜誌，繼而同年5月被拍到，男方在日本舉行演唱會期間一同到高級扒房用餐。除此之外，9月疑似是GD的私人IG帳戶被黑客入侵，多張疑似是二人曬恩愛的照片流出，而令緋聞曝光。GD出道多年一直緋聞不斷包括水原希子和前After School成員李周妍等，可是卻一個都不認，未知這次又會如何應對呢？

二人2016年拍攝雜誌而認識，據聞小松菜奈一直是GD的粉絲。（NYLON）