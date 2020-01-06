【延禧攻略番外篇】魏瓔珞女兒真面目曝光！結局神逆轉嚇窒人

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》跨年夜登場，果然魏瓔珞（吳謹言 飾）女兒也不是好惹，昭華公主（王鶴潤 飾）一開始表現出霸道蠻橫，以為傻傻好天真，但到最後一刻掀牌，她才是本劇的大魔王，盡得媽媽真傳，6集一口氣播畢，讓劇迷看不過癮。

該劇講述「魏瓔珞」吳謹言女兒「昭華公主」（王鶴潤 飾）感情故事，她被安排下嫁蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威 飾），不過母親的宿敵爾晴（蘇青 飾）兒子福康安（王一哲飾）為了報仇，決定接近昭華公主，同時「思婉格格」（許曉諾 飾）更是心機搶親王，一場愛情賭注，以及宮廷權謀就此展開。

《金枝玉葉》6集完。（《金枝玉葉》劇照）

以下含《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》劇透

福康安、思婉格格各有心機。（《金枝玉葉》劇照）

昭華公主從小在疼愛下長大，脾氣火爆，被許配給蒙古親王拉旺多爾濟，但沒想到被男方拒婚，但在母親魏瓔珞的指點下，展開一場「追男大計」，這時福康安突然出現，嘴上說要幫助她追親王，但其實設下浪漫陷阱，一步一步擄獲她的芳心，讓她陷入愛情當中。

昭華公主大受打擊，出現「雙重人格」。（《金枝玉葉》劇照）

昭華公主對愛情義無反顧，甚至為了選擇所愛的人，第一次跟母親魏瓔珞有不同意見，想要替自己人生決定，被母親魏瓔珞提醒女兒小心騙局，昭華公主下定決心：「如果他背叛了我，我就親自把他撕碎！」最後福康安設局約昭華公主外出，但千金算盡，沒料到自己也動了情，下不了手，把昭華公主從一群混混手中救回，告訴她自己計畫。

魏瓔珞看女兒出嫁。（《金枝玉葉》劇照）

昭華公主大受打擊，失蹤在宮中，出現「雙重人格」，把福康安、思婉格格、拉旺多爾濟引到廢棄已久的承乾宮（此為《延禧》皇后輝發那拉氏住處），用藥迷昏拉旺多爾濟，把思婉格格矇眼綁在椅子上，最後絕地大復仇，用匕首刺向愛人福康安

昭華公主大婚蒙古親王。（《金枝玉葉》劇照）

王鶴潤要演出「雙重人格」，演技大噴發，一下子是厲鬼復仇，一下子是昭華公主，讓劇迷看了起雞皮。昭華公主上演大復仇，讓福康安重傷休養、思婉格格徹底瘋了，她最後依照婚約，和拉旺多爾濟結親，大婚之日，讓福康安惆悵的看自己出嫁，而她終於說出真相，她根本沒瘋，拉旺多爾濟也是聰明人，「妳將自己不甘和怨憤，透過另一個人宣洩出來。」

結局最後5分鐘大反轉，讓劇迷起雞皮。（《金枝玉葉》劇照）

最終大魔王原來是昭華公主，直到第6集最後5分鐘，終於揭曉一切，大反轉讓所有人吃驚，不少網友更直呼「果然魏瓔珞女兒不是吃素的」、「宮鬥就是不斷地反轉再反轉」、「最終贏家還是昭華公主」、「坐在花轎上最後一笑容，超棒的！」

吳謹言回歸番外篇，繼續飾演魏瓔珞。（《金枝玉葉》劇照）

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