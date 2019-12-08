【2分之一強】日本女星講食拉麵禮儀　食到出聲唔係最重要

港人最愛到日本旅行，除了觀光購物外，吃拉麵更是指定動作，眾所周知，食麵時發出聲音，是對店家的讚賞，但原來關於吃拉麵有一個恐怖禁忌，並跟奈何橋有關，台灣綜藝節目《2分之一強》，請來日本女星梨梨亞，講述日本飲食餐桌禮儀，很多小細節原來大家都犯上錯誤，下文為大家揭曉。

日本人食飯不能舔筷子，若然飯粒黏在筷子上，只能用手拿掉。（Youtube影片截圖）

日本文化深受中國影響，而飲食工具方面，彼此也會用到筷子，但在飲食文化禁忌上卻有所不同，日本女星梨梨亞在節目《2分之一強》，講到日本人很尊敬筷子，吃飯的時候嚴禁舔筷子，若然有飯粒黏在筷子上，則要用手拿掉飯粒，所以日本人都會有一個進食順序，先喝湯同時弄濕了筷子，再夾菜，之後食飯，然後再來一次循環。

小禎主持的綜藝節目《2分之一強》，講到日本人的餐桌禮儀。（Youtube影片截圖）

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以下是日本用餐筷子禁忌：

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至於港人至愛的拉麵，除了吃到出聲代表讚賞外，筷子絕不能平放在碗上，原來日文發音，筷子跟橋是同音，筷子平放碗上帶有過奈何橋的意思，等於中國人不能插筷子在白飯上，也是不吉利。梨梨亞表示大部分日本餐廳都會有筷子架，如果沒有可以用筷子套摺成架子，又或者將筷子放在小碟子上，筷子尖約露出1.5cm，也是應有的禮貌。最後梨梨亞表示如果跟別人一起用餐，想分點食物給對方，一定要用公筷夾食物到小碟子，才能將碟子遞給對方，不能互相夾起對方的食物，這些繁瑣的餐桌禮儀，對港人來說可能會有點不習慣。

小禎曾是加大碼女星，現時成功減肥，跟昔日外貌截然不同。（小禎IG圖片）

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