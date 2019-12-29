林夏薇IG澄清老公莫贊生被抹黑遭通緝：某些媒體報道動機令人懷疑

林夏薇身家逾20億的老公莫贊生（Jason）近年屢傳欠債，不但被人貼街招和拉易拉架指控他「欠債還錢」等字眼疑似捲入金錢糾紛，上星期更被傳媒爆出莫贊生涉嫌捲入一宗內地敲詐勒索案，被內地公安局以500元人民幣通緝。林夏薇今日（29日）在Instagram上再次澄清絕非事實，並嚴正聲明會追究到底。

林夏薇老公莫贊生上星期被爆涉嫌捲入一宗內地敲詐勒索案。（視覺中國）

林夏薇上載數張內地法院判決文件，澄清老公是被人抹黑，與事件並無關係：「針對當前某些媒體發布的有關于（於）我先生的不良報道，屬不實報道，我先生與該事件不存在任何關系（係），具體事實已由內地法院相關判決予以澄清，相關判決中也已明確對陳某先生以及方某對我先生的誣陷予以反駁！某些媒體的不良報道是對內地相關判決的斷章取義！該些媒體報道的動機令人懷疑！」

林夏薇老公莫贊生被爆去年涉敲詐勒索 被內地公安懸紅500元通緝

林夏薇富豪老公被指欠債 IG激動澄清：欠債方不擇手段！

林夏薇在Instagram上再次澄清絕非事實，並嚴正聲明會追究到底。（Instagram：@rosinalam）

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她亦堅決表示會追究到底，並透過律師樓發出嚴正聲明：「對於某些人的長期不良騷擾以及某些媒體的不良報道，已嚴重損害我們的名譽且影響我們的正常生活，我們已對相關證據予以保全（存），將通過法律的途徑對相關人員的法律責任追究到底！」

林夏薇（右二）澄清老公莫贊生（右一）是被人抹黑。（Instagram：@rosinalam）

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