【多圖】日本街訪女人最討厭的女人類型　心機婊不及這一種乞人憎

港男對日本女孩總會帶點情意結，認為她們溫柔體貼，順從聽話，但其實她們都有不為男性所知的一面，日本節目《スッキリ》進行了街訪，由18至60歲的女性，選出最討人厭的女性類型，雖然結果很多也只是雞毛蒜皮的小問題，但卻令接受街訪的女生耿耿於懷，究竟哪一種女性會排在「女人最討厭的女人」榜首？下文為大家揭曉。

日本一位21歲女大學生，講述自己最討厭的女人類型。（Youtube影片截圖）

女人討厭的女人類型，未必是一些天大的惡行，但一些奇異個性，卻可能令自己不經不覺成為被討厭的人，而日本節目進行了題目為「最被女人討厭的女人」街訪，而一班女受訪者說出心中最討厭之選，21歲的女大學生說出最憎「心機婊」，她說曾和一位女性朋友，跟兩個男仔一起喝酒，她想跟其中一位男性發展，女友人勸她主動出擊，但她覺得尷尬拒絕了朋友的提議，誰知她的友人一星期後表示已跟她心儀的對象吃飯，原來在早前的酒局，她的女友人已取得了男仔的Line，卻完全未有通知她，反而提議她主動約會對方，其實早已視她為情敵，在愛情路上確是心機滿滿，朋友都無情講。

她稱曾對一位酒局的男仔有意思，同行的女友人建議她主動出擊。（Youtube影片截圖）

一星期後女友人已經相約了她心儀男生吃飯，原來大家也喜歡同一男生。（Youtube影片截圖）

以下是女人最討厭的女人類型：