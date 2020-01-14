被張鈞甯請食檸檬後二人首同台　記者追問緋聞邱澤表情僵硬勁尷尬

台灣女星張鈞甯去年9月被傳媒影到與邱澤同遊日本兼在台灣在車上約會，男方雖然高調公開表示「努力追求中」，但張鈞甯卻透過經理人表示「感謝抬愛」，疑似請邱澤食檸檬。事隔四個月，張鈞甯和邱澤在傳出緋聞後首度同台，被在場記者問到戀情進展時，邱澤一度露出尷尬表情，在旁的張鈞甯則以高EQ為對方解圍。

張鈞甯（右）去年9月被傳媒影到與邱澤（左）同遊日本兼在台灣在車上約會，男方雖然高調公開表示「努力追求中」，但張鈞甯卻透過經理人表示「感謝抬愛」，疑似請邱澤食檸檬。（微博圖片）

二人昨日（13日）出席網絡劇集《唐人街探案》記者會時在台上並肩而坐，與劇集相比，似乎在場記者對二人的緋聞更感興趣。在聯訪告一段落時，有台下記者問道：「現在的發展怎麼樣了？」台上的邱澤臉色一變，表情略僵硬盡顯尷尬，馬上將目光望向另一邊。

面對記者對二人的發展發問，對比起邱澤的徬徨無助，張鈞甯則表現得相當淡定。（微博：@圈內大魔王）

對比起邱澤的徬徨無助，張鈞甯則表現得相當淡定，先是尷尬一笑，隨即以劇中的台詞作出回應，盡顯高EQ的一面：「果然我不掌握用量，那無色無味的迷魂水你喝得不夠多是嗎？再給她一箱！」邱澤聽畢也找回笑容，濃濃的尷尬馬上消失，而張鈞甯的回應亦被網民大讚夠大方得體，為邱澤保住面子。

張鈞甯和邱澤去年9月被傳媒影到在車上約會，昨日（14日）二人在緋聞傳出後首度同台。（微博：@娛樂扒少）

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