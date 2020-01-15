韓國美妝達人Pony完美扮演Elsa　范冰冰、黑寡婦仿妝都難唔到佢

對美容非常有研究的女生，相信必定知道韓國美妝達人Pony，她不時於網上拍片教化妝，又開設自家化妝品品牌，知名度甚高。最近迪士尼電影《魔雪奇緣2》熱播，在韓國也掀起了一陣熱潮的同時，Pony也嘗試完美Cosplay主角Elsa，再一次大展她高水準的化妝技巧。

Pony近年活躍於經營YouTube頻道「PONY Syndrome」，與觀眾分享不同妝容的教學影片，人氣十分高。日前Pony上傳一條模仿《魔雪奇緣2》Elsa的化妝影片，其超高完成度的仿妝，又一次成為網上話題。比起一般人物仿妝，模仿動畫人物的難度可說是更高一級，由改變眉毛位置，到重新塑造眼窩和嘴唇等，Pony的一對巧手又再一次獲得認證。

Pony挑戰《魔雪奇緣2》Elsa仿妝，簡直就像真人版一樣！（YouTube截圖）

按圖睇Pony變身Elsa過程：

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Pony之所以有「仿妝達人」之稱，因為她嘗試過的仿妝多不勝數，由韓國偶像到外國歌手都難不倒她。其中Pony模仿電影《黑寡婦》中主角Scarlett Johansson的影片，更成為她的經典之作之一。除了黑寡婦的仿妝外，Pony也曾挑戰模仿范冰冰和Angelababy等，她畫上范冰冰標誌性的臥蠶及大紅唇後，的確與范冰冰本人有九成相似，實在非常厲害！

她是Pony還是范冰冰本人呢？（YouTube截圖）

Pony部份經典仿妝：