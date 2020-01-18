【延禧攻略番外篇】思婉格格爭仔輸昭華　嫁蒙古貴族原型27歲死

近來由Netflix推出的《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》大受歡迎，討論度也非常高。當中思婉格格（許曉諾飾）一角甚是不討喜，被網友封為新一年的「綠茶婊」代表。事因在劇集中她為了從昭華公主（王鶴潤飾）手上搶奪蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威飾），而不惜使出各種陰招，正因為如此才令人討厭至極。

在劇中拉旺多爾濟最終迎娶之人就是昭華公主，就沒有交代思婉格格的結局如何。不過身為皇家女兒的她又怎麼會逃得過聯姻的安排呢？在現實歷史原型中思婉格格亦的確存在，而她最終亦被獲安排下嫁蒙古貴族之人，正是巴林輔國公博爾濟吉特氏德勒克，並獲乾隆允許夫妻二人留京生活，待遇完全不輸昭華公主。

思婉格格（左）是乾隆唯一一位養女。（新劇Bot微博圖片）

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歷史原型思婉格格

有看《金枝玉葉》的觀眾都知道，昭華公主與思婉格格的待遇相差甚遠，前者是萬千寵愛在一身，在宮中為所欲為，後者則只是得到太后的寵愛，在宮中生活卻要步步為營。不過在歷史原型上其實思婉格格待遇不差的，身為和恭親王弘晝之嫡長女的她從小就被乾隆收為養女撫養在宮中，並由壽康宮的太妃們撫養，起初她只是被稱為四公主，並沒有任何封號的。但到她被指婚之年她就獲乾隆封為「和碩和婉公主」，（在清代公主封號分為「固倫」和「和碩」，而「和碩」屬於較低一級，指妃嬪所生之女）地位相當高。

思婉格格在劇中非常奸。（影片截圖）

另外，她獲乾隆指婚下嫁蒙古貴族巴林輔國公博爾濟吉特氏德勒克。博爾濟吉特氏在蒙古是一大強族，清朝許多后妃都是出自這個博爾濟吉特氏，包括道光帝的孝靜成皇后、乾隆帝的豫妃、順治帝的孝惠章皇后、淑惠妃等，所以她的夫家地位是非常高的。另外，婚後的她並不需要遠赴蒙古，而獲同夫婿留京居住，這一點同昭華公主一樣，種種跡象足以證明乾隆對她是非常重視的。

和碩和婉公主婚後婚姻生活過得非常美滿，不過就非常短暫。她在27歲之年就逝世終生沒有生育，而德勒克亦終生未再娶，為朝廷辦事的他就深受乾隆的愛戴，最終獲封貝子（爵位等候：親王、郡王、貝勒、貝子、鎮國公、輔國公、台吉、額駙）。

思婉格格在劇中喜愛拉旺多爾濟，但在歷史原型中她是下嫁另一蒙古親王。（微博圖片）

小燕子原來就是和碩和婉公主

和碩和婉公主除了在《金枝玉葉》被借鏡之外，更在瓊瑤劇集《還珠格格》中呈現。趙薇飾演的小燕子原型就是她本人，在劇集中小燕子不是乾隆的親生女兒，只是誤打誤撞的民間之女，之後被乾隆認養封為格格而已。而據史實記載乾隆此生只有一養女，所以小燕子的角色歷史原型就是和碩和婉公主。除此之外，小燕子下嫁五阿哥亦是錯誤的，歷史上她是下嫁博爾濟吉特氏德勒克。

另外，兩版的和碩和婉公主個性非常不一，前者奸詐狡滑後者天真活潑，給人感覺非常不一樣。而對於這一點在史實中亦無任何記載和碩和婉公主的個性到底是為何，但透過她能夠留京居住這一點已證明她是多麼受疼愛的。畢竟在清朝獲封的公主中，不少都需要遠嫁蒙古的極少數會允許留京。另外，在清代的九位養女公主中，她們大部份都是嫁博爾濟吉特氏，可見這個部族對清代來講非常重要的。