泫雅新造型掀種族歧視罵戰　深夜拍片望兩邊粉絲和解

韓國「性感小野馬」泫雅一直是潮流的指標，她亦非常樂意嘗試不同的新造型。正與男友DAWN及友人在泰國旅行的她，昨日（16日）在IG與粉絲分享束上黑人辮的新造型照，可是卻惹來部分粉絲的批評，有指泫雅涉種族歧視，演變成粉絲間的罵戰。

昨日泫雅把黑人辮的新造型照上傳到IG，獲不少粉絲好評，大讚她「果然是Fashion Icon」。可是卻有部分粉絲批評，泫雅的新造型有歧視黑人，以及不尊重黑人文化的意思，要求她立即更換黑人辮造型。見到偶像無故被鬧，當然亦有力挺的粉絲出言澄清，泫雅只是把黑人辮當成潮流，絕無種族歧視之意。雙方粉絲爭持不斷，在泫雅的IG上掀起了一場罵戰。

泫雅開心分享新造型卻被指不尊重黑人文化。（IG/@hyunah_aa）

按圖睇泫雅黑人辮新造型：

+ 2

見到自己的粉絲互相對罵，心痛的泫雅則在深夜上傳自拍影片，她講到：「大家，我現在打算進入夢鄉了。我尊重我所有心愛的粉絲，希望不要覺得太困難或太差，一起互相理解大家吧，知道了？晚安。」試圖安慰粉絲，不希望大家因自己而發生爭執，非常貼心。

泫雅拍片安慰粉絲，希望大家能夠互相理解。（IG/@hyunah_aa）