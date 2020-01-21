內地版《On Call 36小時》？楊冪《謝謝你醫生》上演ICU48小時

內地劇《謝謝你醫生》改編自笙離的小說《ICU48小時》，劇情述說沉默寡言的白朮（白宇飾）棋逢對手遇上孤冷美人肖硯（楊冪飾），同為EICU（急診重症監護室）醫生聯手守護生命最後一道門的奇蹟的故事；此部劇情專注於急診室分秒必爭的氛圍，醫護人員與死神拔河的驚心動魄，是中國鮮少的醫療類戲劇，並且由《三生三世十里桃花》、《談判官》楊冪，與《鎮魂》、《紳探》白宇領銜主演，這樣人氣與實力雙優的卡司更讓觀眾期待！

（《謝謝你醫生》宣傳海報）

劇情簡介

海歸醫生肖硯（楊冪飾）懷著失去未婚夫林志遠的傷痛回國，與醫生白朮（白宇飾）在桐山醫院急診科成立EICU（急診重症監護室），救治一個又一個危急的生命。外表狂野孤冷的肖硯在手術台上醫術精湛，與相信絕處逢生的白朮，在日日夜夜的醫療手術中，急診科的醫生們被病人一幕幕濃縮的人生故事、情感故事觸動，在兩人的堅守下延續的更多人生故事，最後二人打開心門走進向對方、互相扶持，在生命保衛戰裡並肩同行…

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