《獵魔士》劇評：三線時間軸精心鋪墊「驚奇的法則」　追看性滿分

在改編成全球暢銷的電玩遊戲之後，奇幻小說《獵魔士》（The Witcher）終於也改編成為影視作品，由「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）強勢主演，帶給我們白狼Geralt最迷人、最血脈賁張的奇幻冒險傳奇！《獵魔士》的故事很直接地切入三位影響世界命運的重要主角：Geralt、Yennefer與Ciri，以他們的非凡經歷取代背景介紹，主線故事張力很快就會讓人投入角色的冒險中，讓未嘗試過奇幻類故事的觀眾不會感到太過吃力。

+ 8 + 7 + 6

Geralt是《獵魔士》的第一主角，他是一位接受特殊訓練並且突變的獵魔士，在人類的社會裡面被視為「怪物」，儘管斬殺各種鬼怪野獸，也無法改變人類對他的恐懼與不信任，就像我們熟知的《X-Men》變種人一樣。在老化極慢的漫長生涯中，Geralt已經對人性失去希望，對於自己的生活只剩下殺怪物與賺金幣，以簡單平實的生活蓋過心理深層的真實渴望，以憤世嫉俗的衰老心境在險惡的大陸上流浪，直到命運之子向他呼喚。

Geralt是《獵魔士》的第一主角，他是一位接受特殊訓練並且突變的獵魔士，在人類的社會裡面被視為「怪物」，儘管斬殺各種鬼怪野獸，也無法改變人類對他的恐懼與不信任（《獵魔士》劇照）

Ciri是北方琴特拉王國的公主，因為父母在成婚的招親大會上，受到Geralt拯救性命，而成了「驚奇的法則」的禮物，被命運和Geralt綑綁在一起。然而琴特拉的實質統治者Queen Calanthe並沒有重視這個驚奇法則的約束，Geralt本人也嗤之以鼻，導致最後災禍降臨琴特拉王國，Ciri被迫逃亡。當初在招親大會上被鄙視的尼夫加爾德王國如今在女巫的加持與幫助下，成為了具備橫掃大陸實力的強國，將琴特拉王國踏平殺到一個都不剩，於是Ciri只能在大陸上流浪，期望找到自己的命運歸宿Geralt。

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Yennefer從小具備自己不理解的強大法力，被父親賣掉之後才來到魔法學院挖掘自己的真實實力，原來精靈血統讓她擁有令其他巫師女巫害怕的力量。Yennefer經歷浴血重生的轉化之後，獲得了自己想要的美貌與魅力，卻一輩子失去了生育的能力，過了數十年輔佐政權的生活後，她也漸漸地厭倦了原本世俗的期待與規範，希望實現自己真實的願望：成為對他人重要的人，成為一個母親。在Yennefer追尋自己人生的過程中，意外地一直和Geralt相遇，直到一次與具備神力的Djinn衝突後，Geralt許下的願望使他們的命運永遠纏在一起，無法分離。

在Yennefer追尋自己人生的過程中，意外地一直和Geralt相遇，直到一次與具備神力的Djinn衝突後，Geralt許下的願望使他們的命運永遠纏在一起，無法分離（《獵魔士》劇照）

《獵魔士》在敘事上刻意採用過去與現在輪流跳躍的方式，目的是為了在劇集後段呈現「驚奇的法則」的重要性，因為就是這個凌駕人間事物的命運終極法則扭轉了中土大陸的世界，在Geralt、Yennefer與Ciri之間創造出無法打破的堅強羈絆。劇集前1/3鋪陳的是Geralt的獵魔士日常、Yennefer成為女巫的過程以及Ciri逃亡的迷惘路途，三段故事雖然一起呈現但時間線上是不同的，Yennefer與Geralt的冒險較早，Ciri的逃亡則是「現在」發生的事。

如果像我一樣有玩過電玩《The Witcher》系列的人，在看Geralt的日常冒險時絕對更有感覺，包括接任務的討價還價、和吟遊詩人的鬥嘴、「Hmmmmmm」的沉思口頭禪、種馬行為還有殺怪物前的魔藥強化，全部都讓粉絲更加入戲。這些細節的完美呈現之所以能夠成功，其中一個很大的原因是演員亨利卡菲爾本身也是遊戲迷，所以在揣摩粉絲們期待的Geralt形象時，是非常傳神到位的，一掃原本遊戲玩家的疑慮，證明他也有能力演出這種厭世但又會心軟的滄桑大叔。（原先遊戲粉絲的第一願望人選是以雙面人魔聞名的瑞典演員麥斯米基辛。）

《獵魔士》在敘事上刻意採用過去與現在輪流跳躍的方式，目的是為了在影集後段呈現「驚奇的法則」的重要性。（《獵魔士》劇照）

在奇幻元素上最美中不足的大概就是魔法與煉金術魔藥的部分，包括魔法學校的佈置、眾女巫的法術呈現、Geralt施放的法印以及怪獸與神獸的模樣，全部都有點「搔不到癢處」的感覺，基本的視覺與概念都到位了，但就是沒有從書中想像或是遊戲裡看到的那樣驚艷特別。

相比之下《獵魔士》在肉搏的武打戲上更有誠意，亨利卡菲爾的身材資質加上從超人與兩部特務電影累積出的動作戲底子，讓許多高難度的舞劍戰鬥在他身上看起來輕鬆又行雲流水，其中在琴特拉宮殿以及布拉維肯殺戮的畫面最為精彩，有興趣的人也可以看看亨利卡菲爾對於Geralt角色的健身特訓。

《獵魔士》的主軸劇情在影集中後段逐漸明朗，就算是沒有看過小說或是玩過遊戲的人，都可以在各種暗示與彩蛋之下理解「驚奇的法則」，並看出第一集與第八集完成首尾呼應。在獵魔士的世界中，「驚奇的法則」是一種償還性命人情債務的方式，若救人者接受了這個禮物，被救者在許下承諾後的第一個驚喜就屬於救人者，Geralt在這個情況下將自己的命運與Ciri在一起。若是締結承諾的兩方沒有遵守規矩，命運就會降臨災禍，所以第八集當被Geralt救的老翁也提出「驚奇的法則」作為償還時，已經體驗過命運威力的Geralt趕緊以一杯啤酒取代。

Yennefer和Geralt的關係則是既受到命運庇佑也受到命運詛咒，兩人的一開始不斷相遇彷彿是幸運，出身相似處境也相似的兩人，似乎命中註定要成為冒險鴛鴦在這個大陸上一起流浪。但當Yennefer發現Geralt對Djinn許下的願望是將兩人綁在一起時，她便懷疑起這一切是否有真心真意存在，還是只是某個無法忤逆的魔法羈絆硬湊的結果，這種懷疑與掙扎就是她與Geralt之間對手戲的重點，在接下來的故事中他們將不斷地試探對方直到確認心意為止，這樣奇異的浪漫劇情大概也只有《獵魔士》的故事裡會存在。

相較之下《獵魔士》在肉搏的武打戲上更有誠意。（《獵魔士》劇照）

可惜的是，飾演Yennefer的演員Anya Chalotra並沒有辦法拿出與Geralt相抗衡的氣勢，在小說與遊戲裡我們都能感覺到雙方勢均力敵的拉扯，也讓這段關係張力更強結果更難預測，驅使我們繼續挖掘故事的結局，可是劇集裡的Yennefer在演出與魅力上都不夠突出，使得對手戲沒有達到讓人津津樂道的程度。

另一個讓眾多粉絲失望的是Triss的選角與演出，Triss熱情又陽光的存在應該要是讓Geralt（以及讀者玩家們）感到憐惜，並且在略為陰沈心機的Yennefer與亮麗的Triss之間難以抉擇才對，但劇集裡的Triss存在感與魅力都太不足了，像極了一個提供任務的NPC，使人無法投射情感到這個角色上，降低了這段三角拉扯在故事中的睇頭。

+ 6 + 5 + 4

最後值得讚許的是吟遊詩人Jaskier的演出，他的陪襯讓Geralt的各種小故事冒險得以串連，讓他的身份從一開始被唾棄的「屠夫」，漸漸好轉成拯救蒼生的「白狼」，甚至聲名遠播成為家喻戶曉的反英雄人物，在斷裂的片段呈現中鋪陳一點時間感上的先後順序。各種Jaskier陷入困難而Geralt不得不救的橋段，也都會讓人回想起《The Witcher》遊戲裡面不得不接的哭笑不得小任務，即便故事不完全相同，那股會心一笑的醍醐味卻是足夠了，而劇集的特別編曲《Toss A Coin To Your Witcher》更是膾炙人口。

總結而言，看得出《獵魔士》是 Netflix 相當有野心的開創作品，在《權力遊戲》（Game of Thrones）完結之後帶給全球觀眾一個更貼近奇幻本質的奇幻故事。主角的演出鋒芒盡露，故事細節匠心縝密，即便配角美中不足，仍舊不失為一個成功的開始。主創在前陣子的新聞裡向粉絲們保證第一季抱怨的缺點，在第二季中不會出現，讓我們看看Yennefer、Triss與Ciri三位重要女角能不能在第二季裡有更亮眼的演出吧！第二季已經續訂，預計2021年於 Netflix 獨家播映。

【本文獲「黑咖啡聊美劇」授權轉載。】