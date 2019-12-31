【獵魔士】Netflix新劇效應！《Witcher 3》遊玩人數創新紀錄

《巫師》小說同名原著改編真人電視影集《獵魔士》於 Netfilx 上映後，除了為小說帶來了不小的推廣效果外，也對《巫師》系列的遊戲帶來了不小的影響，光是《巫師 3》（The Witcher 3）在 12 月 25 號的同時在線遊玩人數便創下了 55468 位的佳績。

不過遊戲所受到的影響並沒有就此停下，根據 SteamDB 的數據資訊，《巫師 3》的同時在線遊玩人數自 12 月 25 號後還是有著持續增加的趨勢，而截至上周為止的同時在線遊玩人數的頂點已高達 94651 位，直接打破了該作原有的最高紀錄。

單就 Steam 平台的資訊來看，《巫師 3》本月的熱門程度還直接擊敗了《流亡黯道》以及《Warframe》這兩款極為成功的免費遊戲，也遠遠超過近期登上 PC 平台的《碧血狂殺 2》，可見 Netfilx 電視影集《獵魔士》的成功帶來了莫大的影響。若各位正好是未曾接觸過此系列的相關遊戲且相當喜愛《獵魔士》，不妨也趁者等待第二季推出的空檔來體驗一下《巫師》遊戲系列吧！

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