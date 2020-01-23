朴明洙為Joy@Red Velvet影出高質人生照　本人照片卻是「零美感」

韓國女團Red Velvet成員Joy近日以嘉賓身份出演tvN綜藝節目《更窮遊豪華團》（더짠내투어），與一眾主持飛到西班牙南部旅遊，在一片美景前不忘擺甫士影出多張打卡靚相供粉絲觀賞。不過節目播出之後，才知道原來這批照片的拍攝者竟然是現年49歲的名主持兼諧星朴明洙，令不少網民對朴明洙的攝影技術讚不絕口。

Joy這張照片出自朴明洙之手。（Instagram：@_imyour_joy）

一眾主持及嘉賓到達位於西班牙南部的撒哈拉小鎮時，由於Joy先前拜託朴明洙幫忙拍照時竟意外拍出超高質的照片，因此她對朴明洙建立起無比的信賴而再次拜託他做攝影師。朴明洙先發發牢騷道：「為什麼老是要我給你拍照？」，然後就拿手機過來不斷幫Joy左影右影，調整不同的角度之餘，亦落足心機指導她要冷冷地望向鏡頭，結果拍出來的照片無論是構圖、光線角度抑或Joy的神情都捕捉得剛剛好。

朴明洙偶然幫Joy影出一張「人生照」後，Joy就經常拜託朴明洙做她的專屬攝影師。（tvN影片截圖）

二人最近出演綜藝節目《更窮遊豪華團》，飛到西班牙旅遊。（Instagram：@_imyour_joy）

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大批網民大讚朴明洙深藏不露，認為他的拍攝技術媲美不少專業攝影師，簡直可以開班教人影相。然而，朴明洙為自己影的照片卻與Joy的照片差天共地，絲毫無美感可言，不但是「零構圖」，將自己的大臉佔據整張照片，而且在美景前只是露出自己的厭世臉隨意自拍一番，抑或求其坐在一角叫別人幫忙拍攝，與他為Joy所影出的高質量「人生照片」完全沾不上邊，因此笑翻一眾網民。

朴明洙雖然幫人影相影得很漂亮，但是自己的照片卻技術欠佳。（Instagram：@dj_gpark）

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