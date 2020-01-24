IU空氣瀏海只需三個步驟　韓國髮型師指髮卷同定型噴霧才是重點

講到韓星髮型，相信不少人都會想起「空氣瀏海」，其中BLACLPINK Lisa、TWICE Momo、IU及秀智也算是經典代表之一。不過由於香港天氣較韓國潮濕，女生就想挑戰空氣瀏海，也會因難整理而放棄。韓國美女髮型師Honey Seoryn（꿀서린）不時在YouTube上傳髮型有關的拍片，香港女生不防參考一下瀏海的整理法。

近日Honey Seoryn上傳一條空氣瀏海整理法的影片，短短2個月內已累積了148萬觀看次數，證明她的教學相當有說服力！她講到要捲出一個完美的瀏海，需要髮卷、直髮夾、定型噴霧及圓滾梳，用具齊全後就能開始動手。Honey Seoryn講到不少女生用直髮夾整理瀏海時也會犯下一個大錯，就是太集中於髮尾要呈C字而忽略了髮根附近的位置。她提議要弄出有弧度的瀏海，一定要稍微向上拉，才上造出自然的大C形狀。

Honey Seoryn示範不少女生的慣性錯誤，只着重髮尾要內彎。（YouTube截圖）

Honey Seoryn逐步示範完美瀏海：

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除了錯用直髮夾的致命點，Honey Seoryn也分享了多個整理瀏海的小秘訣，原來有一個小物能拯救潮濕變塌的情況？

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當然香港及韓國的天氣始終非常不同，加上每人的髮質不同也會影響瀏海的持久度。雖然無法經常把直髮夾帶在身上，可是現時亦有充電式的發熱髮卷出售，非常方便攜帶。除此之外，市面上亦有頭髮專用的吸油紙，絕對是油性髮質女生的救星！希望新年拜年的各位女生，也能美足一整天，不會因瀏海而出現尷尬情況。

講到韓星中的空氣瀏海代表，必定有BLACKPINK的混血美女Lisa。（IG/@ lalalalisa_m）

韓星瀏海造型參考：