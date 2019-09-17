范瑋琪聲稱從沒傷害任何人　張韶涵發微博作無言回應？

范瑋琪（范范）和昔日好姊妹張韶涵（Angela）的不和傳聞傳出多年，近日因范瑋琪評論梁靜茹的婚姻狀況，被批評是「大嘴巴」而成為眾矢之的，令她傷害張韶涵的事件再度成為網民焦點。范瑋琪於12日在Instagram回覆網民指責傷害張韶涵一事，聲稱自己從沒傷害、踐踏任何人，而事件的另一主角張韶涵則於昨天（16日）上載一張僅有三大個問號的照片，疑似對范瑋琪的言論作出無言的回應。

范瑋琪早前因為透過經理人對外表示「有聽說過」梁靜茹與老公離婚的消息，被外界批評是「大嘴巴」，與張韶涵的舊帳更再度成為傳媒焦點。（Instagram：@fanfan）

張韶涵疑似對范瑋琪的言論作出無言的回應。（微博：@張韶涵）

范瑋琪早前因為透過經理人對外表示「有聽說過」梁靜茹與老公離婚的消息，被外界批評是「大嘴巴」，未經對方同意卻為梁靜茹添上麻煩，引起滿城風雨。雖然范瑋琪之後在微博表示自己從來不是大嘴巴，梁靜茹亦公開曬合照力挺好友，但網友卻依然不賣帳，瘋狂湧入范瑋琪的Instagram指責她的自私行為之餘，更重提她當年傷害張韶涵一事：「不要再錯下去了，要讓身邊的朋友都離你而去嗎？」、「繼續踐踏別人提醒自己」、「想當年妳傷害張韶涵，現在來報應」等，范瑋琪崩潰反問：「我到底做錯了什麼？」、更多次表示自己「從沒踐踏、傷害過任何人」。

范瑋琪表示自己從未踐踏過任何人。（Instagram：@fanfan）

網民瘋狂湧入范瑋琪的Instagram指責她傷害張韶涵。（Instagram：@fanfan）

范瑋琪反指網民的指控太荒謬。（Instagram：@fanfan）

范瑋琪和張韶涵8年前曾屬同公司福茂唱片，二人是親密的師姐、師妹關係。不過，當年是師妹的張韶涵卻憑拍攝偶像劇《MVP情人》、《海豚灣戀人》等，被范瑋琪率先爆紅，唱片公司馬上將所有資源撥到張韶涵身上，《寓言》、《遺失的美好》、《隱形的翅膀》等多首歌曲無一不是爆紅歌曲，更是唱到街知巷聞，甚至有傳聞指范瑋琪當時非常妒忌張韶涵。當時唱片公司趁住張韶涵的巨大聲勢，利用她的人氣一併捧紅范瑋琪，決定將二人捆綁在一起，於2005年讓二人推出合唱歌《如果的事》，亦是當年范瑋琪的專輯主打歌。之後二人一直有多次合作，張韶涵的身旁總會有范瑋琪，而張韶涵每場演唱會嘉賓，亦幾乎都有范瑋琪的蹤影，當時在觀眾粉絲眼中，二人感情要好，從來沒有懷疑過二人竟會有感情決裂的結果。

張韶涵和范瑋琪8年前曾屬同公司福茂唱片，感情深厚。（視覺中國）

點擊回顧范瑋琪張韶涵當年姊妹情深的照片：

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然而於2008年，張韶涵因心臟病飛到加拿大養病，回台灣後發現母親拿走她所有現金和存款，但卻被家人反咬她是「大話精」，甚至指責她棄養家人，令張韶涵事業受到重挫。據稱，當時身為好姊妹的范瑋琪不但沒有出來為張韶涵說過一句話，更趁着她被醜聞纏身的時候，接下她多個廣告代言及資源，拒絕回應任何與張韶涵的事情外，更稱她是「不相干的人」。她甚至趁挖走張韶涵的前助手，跳槽成為范瑋琪的老公陳建州（黑人）的助手，之後二人徹底感情決裂，張韶涵更因當年的事演藝事業自此大跌，姊妹感情不再。

范瑋琪曾稱張韶涵是「不相干的人」。（網上圖片）

據稱，張韶涵至今亦不能原諒范瑋琪，范瑋琪於2011年與黑人結婚時，甚至沒有邀請過張韶涵，她寄給張韶涵的喜餅更被甚至被對方「打回頭」，直到二人於2017年同時參加內地節目《蒙面唱將猜猜猜》時，再度傳出不和說，至今依然仍未平息過。如今二人當年的舊帳因范瑋琪的一句話再度成為傳媒焦點，張韶涵於微博發的「？」亦被網民猜測是回應范瑋琪近日對二人關係的評論。