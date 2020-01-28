【武漢肺炎】小S力撐家姐大S送一萬個口罩到武漢︰恨比病毒還可怕

武漢肺炎確診個案不斷上升，也有擴散至世界各地的趨勢，市民紛紛搶購口罩自保。日前，台灣宣布，醫療外科口罩和N95停止出口一個月，優先供應台灣需求。汪小菲在微博爆老婆徐熙媛（大S）在日本買了口罩捐贈到武漢，發文一出引來不同的迴響，而作為她妹妹的徐熙娣（小S）在周一（27日）發文力撐家姐。

大S同汪小菲結婚後，經常北京台灣兩邊走。（IG：@hsushiyuan）

汪小菲在社交平台寫道︰「老婆也是台灣人，她在日本找到了一萬個口罩，今天寄往武漢我的同學那邊，再麻煩他幫我們捐贈。陸續我們也會通過日本的管道找一些更專業的口罩。」有網民指責他們的行為，所以小S就發文力挺家姐︰「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」微博網民留言︰「愛你，世界最美的巨星」、「姐妹倆一直是天使！！愛你們沒愛錯！！」等，但也有網民說︰「我很喜歡你，但是希望小S明白，要自救才能救別人，台灣口罩現在是大缺貨，希望你明白」。

小S轉發汪小菲的發文，支持家姐的行動。（微博截圖@小S）

小S的回應又再引起網民討論。（Instagram@elephantdee）

大S本人事後也再在微博回應，她說︰「我不覺得這有什麼，這只是每個人都該有的做人態度：『人飢己飢，人溺己溺』。當人類有難，應該放下仇恨，互相幫助，而不是見死不救、火上加油！我希望我的孩子懂人道主義精神，不希望他們變混蛋。」

而大S回應說︰「我不覺得這有什麼，這只是每個人都該有的做人態度。」（微博截圖@大S）

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