《Running Man》李光洙為獲勝玩「18禁」　嚇親劉在錫：你做緊乜

本月12日播出的韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》延續上星期節目內容，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰分成四隊，與嘉賓金盛吳、安宰弘、全汝彬和姜素拉一同玩遊戲。李光洙向來為了獲勝，不惜扭盡六壬，而今次李光洙與梁世燦聯手玩「大電視」，同樣用怪招企圖獲勝，沒想到竟引來劉在錫等人的遐想！

《Running Man》今集要着公仔衫玩「大電視」，梁世燦（左上）和李光洙（右上）做動作，由劉在錫（下）估答案。（《Running Man》畫面）

今集《Running Man》中，李光洙和梁世燦需穿上充氣公仔服裝，以動作闡釋正確答案。始終充氣公仔服外型笨重，難以靈活表達動作，增添了不少難度。李光洙和梁世燦解釋「坐浴盆」一詞時，李光洙不斷撫摸梁世燦臀部，但其他人眼中，此動作頗有「十八禁」意味，嚇得猜答案的劉在錫連忙追打二人，並大叫：「你們在做甚麼？」、「還不打起精神嗎？」最終劉在錫選擇跳過該條問題，李光洙的怪招未能成功助攻。

呢個動作難免令人有遐想。（《Running Man》畫面）

難怪當場俾劉大神打。（《Running Man》畫面）

逐格睇「十八禁」動作誕生，同埋仲做咗乜嘢奇怪動作