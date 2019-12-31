《Running Man》全昭旻傳神扮《原罪犯》　李光洙大膽懲罰金鍾國

2020年即將來臨，韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》周日晚（29/12）播出的新一集大放笑彈送舊迎新，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰，還有嘉賓許卿煥、全烋星、姜泰伍和YOYOMI齊齊化身經典韓國電影角色，令韓國觀眾爆笑不斷。

《Running Man》主持和嘉賓齊齊化身經典韓國電影角色，令韓國觀眾爆笑不斷。（《Running Man》畫面）

大家認到劉在錫和李光洙扮演誰嗎？（《Running Man》畫面）

究竟《Running Man》主持同嘉賓扮演咩角色？

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《Running Man》主持和嘉賓當中，最出位的是抽中女扮男裝，扮演《原罪犯》男主角吳大秀（崔岷植飾）的全昭旻。過往全昭旻在《Running Man》扮演《恐懼鬥室》系列主角Jigsaw、勇度、小黃人（Minions）等，獲得觀眾一致讚好，不知道今次扮吳大秀又會否引來好評？

全昭旻每次扮鬼扮馬都不會令人失望。（《Running Man》畫面）

另外，在遊戲環節，《Running Man》主持和嘉賓需要競猜片段來自哪部電影，勝出者可以挑選對手，向對方施以彈額頭懲罰。向來相當「沙膽」的李光洙竟挑選金鍾國接受懲罰，雖然金鍾國被彈額頭時，未有面露難色，不過金鍾國明言：「我會記住你！」嚇得李光洙魂飛魄散。

眾多嘉賓和主持中，李光洙竟挑選金鍾國接受懲罰！（《Running Man》畫面）