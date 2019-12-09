《Running Man》金鍾國力大無窮　李光洙、柳炳宰大脾齊齊受罪！

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國長壽綜藝節目《Running Man》幾乎每星期邀請嘉賓，與主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰玩遊戲，過程中觀眾除了可以看到嘉賓鮮有展露的面貌外，還能看到主持人和嘉賓的搞笑互動。昨日（8日）播出的《Running Man》中，號稱肌肉結實、力大無窮的金鍾國出招令李光洙和嘉賓柳炳宰受罪，觀眾當然笑不停！

《01最賞睇娛樂大獎》「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等統統上榜！立即投票贏取超過70萬元豐富獎品，包括終極大獎旗艦手機11 Pro Max，同埋01積分等。

《Running Man》今集邀請Oh My Girl成員YooA等人任嘉賓，YooA開場時施展舞技炒熱氣氛。（《Running Man》畫面）

今集《Running Man》邀請女團Oh My Girl成員YooA，還有李姬珍、柳炳宰和姜漢娜任嘉賓，在其中一輪遊戲中，金鍾國、Haha、李光洙和柳炳宰要鬥忍痛，參賽者需大力拍打身邊人的大腿，被拍打者若能忍住叫喊和表情，就能勝出比賽，失敗者則淘汰出局。不過健身達人兼肌肉猛男金鍾國參戰，Haha、李光洙和柳炳宰要勝出，當然難過登天啦！

（左起）柳炳宰、Haha、李光洙和金鍾國挑戰忍痛遊戲。（《Running Man》畫面）

其實有金鍾國參戰，遊戲未開始已看到賽果...（《Running Man》畫面）

睇下金鍾國點令李光洙同柳炳宰受罪！

+14
+13
+12
《Running Man》全昭旻遇GOT7珍榮勁怕醜　大出洋相留「黑歷史」
姜漢娜《Running Man》自爆平躺治情傷　與王大陸異地情疑告終
《Running Man》宋智孝扮憤怒鳥未算搶鏡　劉在錫化身羊駝最神似
《Running Man》李光洙遇翻版即笑到碌地　金鍾國靠一招成功忍笑
《Running Man》李光洙慘被全昭旻剝光豬　結實胸肌手瓜意外吸引
《Running Man》宋智孝等大玩釣龍蝦　即釣即煮連刺身都有得食
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。