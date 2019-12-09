《Running Man》金鍾國力大無窮　李光洙、柳炳宰大脾齊齊受罪！

韓國長壽綜藝節目《Running Man》幾乎每星期邀請嘉賓，與主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰玩遊戲，過程中觀眾除了可以看到嘉賓鮮有展露的面貌外，還能看到主持人和嘉賓的搞笑互動。昨日（8日）播出的《Running Man》中，號稱肌肉結實、力大無窮的金鍾國出招令李光洙和嘉賓柳炳宰受罪，觀眾當然笑不停！

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《Running Man》今集邀請Oh My Girl成員YooA等人任嘉賓，YooA開場時施展舞技炒熱氣氛。（《Running Man》畫面）

今集《Running Man》邀請女團Oh My Girl成員YooA，還有李姬珍、柳炳宰和姜漢娜任嘉賓，在其中一輪遊戲中，金鍾國、Haha、李光洙和柳炳宰要鬥忍痛，參賽者需大力拍打身邊人的大腿，被拍打者若能忍住叫喊和表情，就能勝出比賽，失敗者則淘汰出局。不過健身達人兼肌肉猛男金鍾國參戰，Haha、李光洙和柳炳宰要勝出，當然難過登天啦！

（左起）柳炳宰、Haha、李光洙和金鍾國挑戰忍痛遊戲。（《Running Man》畫面）

其實有金鍾國參戰，遊戲未開始已看到賽果...（《Running Man》畫面）

睇下金鍾國點令李光洙同柳炳宰受罪！