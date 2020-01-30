IU高中生時期翻唱影片瘋傳　嬰兒肥配粉紅色短裙充滿稚氣

有「國民妹妹」之稱的IU出道11年，橫跨歌影視，擁有豐富的演出經驗。近日一條IU十年前的影片在網上瘋傳，當時仍是高中生的她，帶點嬰兒肥，雖然充滿稚氣，可是高水準的唱跳功力卻又非常專業，引來網民的熱烈討論。

最近IU於2010年，出演MBC節目《Star Dance大衝擊》的表演影片被網民瘋傳。當時出道僅兩年，仍是17歲高中生的IU，拿着結他自彈自唱孫淡妃的名曲《Queen》，更帶來了一段精彩的翻跳舞蹈。影片中，穿着藍色恤衫及粉紅色迷你裙的IU仍帶着嬰兒肥，青澀稚嫩的模樣被粉絲大讚可愛。IU獨有的清澈歌聲是她的實力保證外，有別原唱孫淡妃充滿女人味的舞蹈亦成為焦點。

高中生時期的IU帶點嬰兒肥，青澀又充滿稚氣。（MBC截圖）

按圖睇IU十年前表演：

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對比現在與十年前的IU，她成功搣甩嬰兒肥外亦愈見童顏，不時都會有粉絲感嘆偶像是否吃了防腐劑。IU除了膚色比以前白外，五官其實幾乎沒有改變。從她一系列的童年照也見到，精靈可愛的她天生就是一位美人胚子，相信只是舊有的韓式化妝，令當是仍是高中生的IU看上去更成熟。影片中更見到一眾二代偶像的身影包括4Minute、2AM和BEAST等，相信同時勾起了不少「老飯」的回憶。

IU童顏的程度，簡直就像吃了防腐劑一樣！（IG/@dlwlrma）