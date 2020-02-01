【武漢肺炎】賈靜雯新年做錯兩件事？　內地網民揚言封殺

武漢肺炎疫情持續蔓延，不少演藝圈藝人也紛紛慷慨解囊遭民眾大讚。日前范瑋琪因不滿行政院長禁止出口口罩飆罵蘇揆是「狗官」，遭網友砲轟，大陸網友卻反倒力挺；而在中國大陸娛樂圈占有一席之地的賈靜雯，則因過年期間發文沒表態，且疫情爆發後，也沒在微博貼出疫情相關文章，讓大陸網友相當憤慨，紛紛揚言要脫粉、封殺。

范瑋琪大罵台灣行政院院長蘇貞昌「狗官」惹公憤。（范瑋琪私人FB／PTT網友截圖）

近日有PTT網友爆料，賈靜雯過年期間微博沒更新，內容停留在上個月19日的尾牙照片，而下方湧入眾多大陸網友留言砲轟。

網友們留言氣憤地說：「新年從來沒有發過祝福，不表明立場還來大陸撈錢，挺失望的。」、「我現在對賈靜雯真的好失望。國慶啥也沒說。現在國家出了這麼大的事，一個微博都沒有。」、「為什麼微博都不會轉一點預防疫情的消息……台灣人就是這樣嗎」、「滾吧！一面到大陸撈金，一面討好台灣當局，想做雙面人啊？」、「難道你春節，和這次病毒你一點發聲都沒有？ ？ ？平時只知道秀女兒？」、「太失望了，原來國慶的時候你都沒有發聲，大陸那麼多人支持你，現在武漢重大疫情，你真的毫無作為，再不會粉你了」。

賈靜雯過年期間微博沒更新，內容停留在上個月19日的尾牙照片，而下方湧入眾多大陸網友留言砲轟。（微博截圖）

或許是知道事態嚴重，賈靜雯微博緊急31日下午轉發一則大陸防疫內容，並附上加油符號；許多網友看了貼文紛紛轉向替她加油打氣，這才暫時解除危機。

賈靜雯微博轉發大陸防疫內容化解危機。（微博@賈靜雯）

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