【武漢肺炎】陳曉華口罩存貨難捱一星期　張松枝：米就真係冇！

武漢肺炎疫情嚴峻，本港確診個案至今急升至13宗，全城瘋狂搶購防疫用品引起口罩荒，可謂是「一罩難求」。曾任護士的陳曉華（Hera）雖然相當有防疫意識，但亦跟不少市民一樣成為口罩荒的受害者，一家四口只剩下20多個口罩，捱不過一星期。

Hera回覆《香港01》記者時表示現時口罩存貨嚴重不足，絕對不夠全家使用：「得番半盒20幾30個左右，屋企四個人用，但好彩有朋友會讓到一盒畀我，真係冇辦法啦，其實都周圍託朋友搵！」現時不少國家都紛紛禁止運口罩出口，Hera表示有朋友幫忙在網上訂購50盒韓國口罩救急，亦難逃「被取消」的命運：「唔知點解被cut咗單，可能我哋揀送貨嘅渠道依家唔送，都係前幾日先知佢cut咗單，但都唔知會唔會因為我哋太遲訂呢，希望真係會再補貨啦！」

陳曉華表示全家的口罩存貨捱不過一星期。（Instagram：@herachann）

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張松枝上星期在社交網站表示買不到口罩感到相當頭痕，事隔一星期，他回覆《香港01》記者時表示現時家中剩下的口罩只能用不多過20日：「淨返20幾個，20日就用完啦！」他亦表示現時仍積極外出搶購防疫物品：「每日只可一人出街買物資，都仲買到，不過米就真係冇！」

張松枝透露家中還有20多個口罩，但卻買不到米！（資料圖片）