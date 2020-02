楊秀惠早幾日拍短片教戴口罩。(IG:@vvyeo)

武漢肺炎疫情持續,全城瘋搶口罩,只要寫住「口罩」兩字大家就爭住購買,已經有網購口罩騙案超過千人受騙。除咗收錢失蹤無貨,就算有貨都可能質量成疑,楊秀惠呢日就公開表示中伏:「大家買口罩時要留意。」

楊秀惠購入超薄口罩。(IG:@vvyeo)

楊秀惠於IG上載幾張相片,留言話:「買到薄過紙的口罩,完全透光,大家買口罩時要留意。」見到佢拎住嘅口罩即使重疊都依然可以透光,另一張相放口罩喺盒面,盒上「FACE MASK」字樣清晰可見,難怪有網友笑言係:「好性感嘅口罩。」李施嬅都留言問:「The box says Surgical ???? wonder what type of surgery.(盒上寫外科用?想知邊類手術會用。)」

薄到透到盒上字樣。(IG:@vvyeo)

李施嬅都留言問到底邊類手術會用呢隻口罩。(IG:@vvyeo)