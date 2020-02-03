【武漢肺炎】陳坤提議消毒重用口罩　扮型戴額頭捱轟 ：二次污染

武漢肺炎疫情持續，全城陷入口罩荒，市民紛紛跌入「一罩難求」的困境。早前有立法會議員在網上推薦以高溫蒸氣消毒口罩，遭多個醫學界代表抨擊「錯到離晒譜」淪為外界笑柄後，內地男演員陳坤亦作出不良示範，提議大家將用過的口罩消毒重用。

陳坤提議大家將用過的口罩消毒重用。（微博：@陳坤）

陳坤今日（3日）在微博發文寫道：「出門使用後，如果沒破請放進消毒櫃中消毒後，再繼續使用，口罩匱乏，請珍惜！」雖然他叫大家要好好珍惜資源，但照片中的他卻作出不良示範，將口罩戴在額頭上扮型自拍，引來部份網民批評反而更浪費資源：「你弄在額頭上不就已經二次污染了嗎？」、「不能這樣戴」、「放消毒櫃也是沒有用的」、「少出門不就好了」。

面對網民批評，陳坤表示只是開玩笑。（微博：@陳坤）

面對網民批評，陳坤回覆說：「剛進家門，從嘴推到額頭上就拍了一張，這種玩笑非常時期不要開喲。」至於他所講的消毒重用口罩效果成疑，不少醫學專家曾表示反而會破壞口罩結構，令口罩的防禦效果大大下降，不鼓勵市民自行消毒重用。

陳坤將口罩戴在額頭上扮型自拍，引來部份網民批評。（微博：@陳坤）

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