【延禧攻略番外篇】歷史上昭華公主極悲慘！離世19天魏瓔珞死相隨

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》播出，再次掀起話題，雖然故事重心放在魏瓔珞女兒「昭華公主」感情，但原班人馬吳謹言、聶遠特別出演，討論熱度仍在魏瓔珞身上。劇情雖然是幸福結局，但真實歷史上卻是難過悲劇，而魏瓔珞也在女兒死去19天後絕望過世，和富察皇后是同一個死法。

昭華公主最後嫁給拉旺多爾濟。（《金枝玉葉》劇照）

《金枝玉葉》中，昭華公主（七公主）報復了重傷她的爾晴兒子「福安康」，最後嫁給非常寵愛她的蒙古親王「拉旺多爾濟」，算是喜劇收場。不過在真實歷史上，昭華公主原型是乾隆和令皇貴妃的第一個孩子「和靜公主」，童年時就和拉旺多爾濟結下婚約，乾隆帝為了讓兩人培養感情，從小就把拉旺多爾濟接到京城一起長大，因而有著深厚情感。

也因為乾隆寵愛令皇貴妃，同樣對七公主疼愛有加，為了提升女兒的地位，在七公主出嫁前特地賜號「固倫」，而「固倫」在當時是只有皇后之女才能享有的封號，可見七公主在乾隆心中地位，七公主15歲就出嫁，在前20天，乾隆除了賜給許多金銀財寶外，更親自巡視女兒和女婿未來要住的府邸。

魏瓔珞也在女兒死去19天後絕望過世，和富察皇后是同一個死法。（《金枝玉葉》劇照）

在婚後第5年，身體一向孱弱的七公主不幸病逝，當年她才20歲，乾隆得知此事後悲痛萬分，由於七公主是在正月過世，乾隆因此取消許多過年活動，而本來身體就不是太好的令皇貴妃在接獲噩耗後，同樣悲痛欲絕，健康狀況更是一落千丈，在女兒病逝19天後也過世，雙重打擊讓乾隆皇崩潰不已。

身體一向孱弱的昭華公主20歲就離世。（《金枝玉葉》劇照）

在七公主死後，拉旺多爾濟終生沒有再娶，但受乾隆和嘉慶兩任皇帝重用，被封領侍衛內大臣，而在嘉慶八年時，他驚險救下了差點遭刺客行刺的嘉慶帝，卻因此廢了一條腿，從此成了瘸子，嘉慶帝感念他救命之恩，親賜黃馬褂，他被過繼的兒子巴彥濟爾噶勒則被封為輔國公。

吳謹言、聶遠特別出演《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》。（《金枝玉葉》劇照）

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