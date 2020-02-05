【武漢肺炎】成龍用100萬人仔求疫苗：國家有難，我們義不容辭！

武漢肺炎疫情在內地持續嚴峻，大部分內地城市均陷入口罩荒，造成「一罩難求」的局面，不少藝人紛紛有錢出錢捐贈醫療物資賑災，亦有人有力出力素顏拍片為武漢聲援加油打氣。然而，有內地網民整理出一份藝人捐款名單，捐款較少的藝人甚至引來外界抨擊，令本來出於好心的幫助成為藝人保持面子的外交工作。

成龍表示只要有助抗擊疫情，不給國家添亂，什麼他都願意做。（微博：@成龍）

成龍作為娛樂圈大前輩，與其他內地藝人相比總是站得更前，看見自疫情爆發以來仍未有好轉之勢，決意竭盡所能對抗病毒：「這些天，看到全民戰『疫』的勇敢與堅定，真的很感動。國家有難，我們義不容辭。捐口罩、防護服並不斷尋找物資供應渠道，普及防控知識，唱歌打氣加油等等，只要我能幹的，有助抗擊疫情，不給國家添亂，什麼我都願意做。」

成龍作為娛樂圈大前輩，帶頭激勵科研人員研製出疫苗。（微博：@成龍）

他表示很多人希望能盡快有特效藥去救助病人，決意用100萬人民幣激勵科研人員研製出疫苗救國：「現在我有個『幼稚』的想法，無論是哪位個人或機構研制出特效藥，我想拿出100萬元感謝他們。也請大家理解我，這不是錢多少，是我不想看到原本應該繁華的大街上空蕩蕩的，不想看到原本應該享受生活的同胞們被疾病糾纏以致生離死別...我想看到春暖花開，想看到我們中國人意氣風發，大步向前！」

成龍懸賞100萬求武漢肺炎疫苗。（微博：@成龍）

「懸賞論」傳出後，馬上被一眾內地網民瘋傳，並留言感謝成龍出手相助，大讚他有善心。但仍然有人認為100萬不夠激發研製出疫苗的鬥志：「成龍大哥你應該獎勵1000萬，那樣更積極！」、「你對病毒的力量一無所知，莫說100萬，有人研究出來1個億都能賺到！」。