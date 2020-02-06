【多圖】7歲混血Cooper拍韓綜獲關注　長睫毛加大眼猶如娃娃一樣

韓國混血小男孩Cooper Lunde由5歲開始做model，因為超高顏值俘虜不少姨姨姐姐粉絲的歡心，更獲不少廣告商及雜誌的青睞，小小年紀已經參與過不少平面拍攝，最近更踏足幕前拍綜藝節目，獲得大量韓國觀眾關注。

Cooper 最近踏足幕前拍綜藝節目，獲得大量韓國觀眾關注。（YouTube：MBCentertainment）

Cooper是一名韓加混血兒，爸爸是加拿大人，而媽媽則是韓國人，因此五官相當深邃，更擁有又長又濃密的睫毛，水汪汪的雙眼令年紀輕輕的他已經電力爆燈，猶如童話書中的小王子一樣。

Cooper的五官相當深邃，更擁有又長又濃密的睫毛，水汪汪的雙眼令年紀輕輕的他已經電力爆燈，猶如童話書中的小王子一樣。（Instagram：@laurencooper0813）

Cooper的父母亦有為他打理Instagram，至今更已經坐擁34萬名粉絲，可見他的極高人氣。Cooper於周一剛剛過7歲生日，相中的他用雙手托着頭，用一雙猶如娃娃般的大眼望着眼前的生日蛋糕，不少網民表示Cooper距離成年又近了一步，相當期待這位弟弟的成長！

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Cooper於周一剛剛過7歲生日。（Instagram：@laurencooper0813）

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另外，他現年11歲的姐姐Lauren亦一樣擁有極優良的遺傳基因，不但外貌甜美相當有氣質，更擁有一雙長腿。她亦有不少幕前演出經驗，於2012年以四歲之齡與男團MBLAQ出演韓國育兒節目《Hello Baby》。

現年11歲的Lauren不但外貌甜美相當有氣質，更擁有一雙長腿。（Instagram：@laurenhannalunde）

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