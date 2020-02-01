河成雲獲太妍、SJ特級照顧後結緣　SOLO女王IG悄悄追蹤後輩

韓國頒獎禮《首爾歌謠大賞》（Seoul Music Awards）於周四（30/1）圓滿落幕，多個得獎及歌手單位除了帶來精彩表演之外，當日台下的其中一幕窩心片段更意外在網上瘋傳而成為網民熱話，大讚少女時代太妍和Super Junior甚有前輩風範。

河成雲獲得少女時代太妍和Super Junior的照顧。（Twitter：@gooreumseng）

Solo男歌手河成雲本來與男團AB6IX和TXT共坐一枱，不過後來兩個團體均離開座位準備上台表演，只剩下他一個人孤零零坐在一角，坐在隔離枱的太妍回頭一看發現獨自一人的河成雲時，拍拍身旁的銀赫並細聲問應否邀請河成雲過來，於是二人擰轉頭熱情地對河成雲招手說道：「快過來！來這邊吧！」於是河成雲就笑着跑過來，在始源身旁坐下。

太妍和銀赫熱情地對河成雲招手邀請他過來坐。（YouTube：Spinel CAM）

河成雲同枱的AB6IX和TXT離開座位準備上台表演時，只剩下他一個人孤零零坐在一角。（網上圖片）

當主持人在台上揭曉河成雲有份入圍的「Best Dance Performance」得獎者時，Super Junior成員和太妍更拖着手為着這位後輩集氣，聽到「河成雲」的名字後只見一眾前輩們一臉興奮指着河成雲祝賀他，比聽到自己得獎還興奮。河成雲亦難掩害羞掩着臉感謝前輩們的厚愛與照顧，然後慢慢步向頒獎台上發表得獎感言。

一眾前輩們一臉興奮指着河成雲祝賀他得到「Dance Performance Award」。（《首爾歌謠大賞》影片截圖）

Super Junior昨晚（31日）作客電台節目《Idol Radio》時，銀赫亦有講述與河成雲之間的緣份：「歌手們在頒獎典禮都是按桌坐的，然後那個叫河成雲的朋友因為是solo歌手，我們成雲在那張枱自己坐着，看起來太孤單了就把他叫來一起坐了！但因為我的服裝風格看着太強烈了，所以看起來特別像『呀！你過來！過來坐下！』，所以他就坐在旁邊了。」

銀赫叫河成雲做「我們成雲」，可見關係親近了不少！（《Idol Radio》影片截圖）

此外，有眼尖粉絲發現太妍亦於昨日在Instagram上開始關注了河成雲，可見太妍和Super Junior亦相當喜歡河成雲這位可愛的後輩。

太妍昨日在Instagram上開始關注了河成雲。（Instagram：@taeyeon_ss）

太妍的窩心舉動獲網民大讚。（Instagram：@taeyeon_ss）

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