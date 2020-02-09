蛇姬林采緹訴自身經歷　籲勿啞忍偷食伴侶：原諒對方讓自己更痛苦

台灣綜藝節目《小明星大跟班》6日夜晚10點將播出主題「小大辯論大會之感情忠貞篇」，邀請到藝人林采緹、余祥銓、綠茶、蘿莉塔、薔薔、大根等藝人與主持人吳宗憲、吳姍儒Sandy一起討論感情相關話題。其中，「蛇姬」林采緹首度在節目中談起遭另一半胡睿兒劈腿的心情，感嘆對另一半信任感盡失，若再選擇一次：「不會原諒他。」

主持人吳宗憲在節目中拋出題目：「若另一半坦承偷吃，應該原諒他嗎？」現場藝人分成正反兩派意見進行辯論，羅莉塔坦承自己會選擇原諒，並自曝曾被某任男友劈腿達10次： 「人在分手後很容易後悔，會想說當初是不是應該原諒他？但我已經原諒過他很多次了，所以分手時我是毫無懸念的，一點遺憾都沒有。」綠茶則持相反意見：「你原諒他後，難道不會想到那個畫面嗎？劈腿的人絕對會有下一次的！」

《小明星大跟班》6日將播出主題「小大辯論大會之感情忠貞篇」，請到林采緹、綠茶、蘿莉塔、薔薔、大根等藝人，與主持人吳宗憲、吳姍儒Sandy一起討論「偷食」話題（FB@小明星大跟班／中天電視台）

感情生活一直是外界關注焦點的林采緹，也難得在節目中談自己的感情觀，她在陪伴胡睿兒渡過「撿屍案」後，兩人為了孩子努力維繫婚姻，但就在農曆年前她向外透露，已經與胡睿兒分居，着手辦理離婚手續，兩人的交集只剩下兒子。林采緹並在節目中敞開心房訴說：「一開始我還是有原諒的，但後來真的沒有辦法，因為原諒之後會一直想到那些（發生的事情），兩個人之間真的沒有辦法再互相信任，會有猜忌。」

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為什麼出軌不該原諒？因為我覺得每個人都值得遇到那個『因為愛你』所以不願意去做出任何會失去你的風險的人，他今天會選擇傷害你，就是他有僥倖心態。我覺得你如果原諒的話，痛苦的是自己，這是我的真實經驗。 林采緹

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