關智斌、陳家樂聯手整蠱師弟楊天宇　湯怡、周家怡演技爆發勁配合

昨晚（4日）播出的網上綜藝節目《三夫當關》請來湯怡（Kathy）及周家怡擔任嘉賓，雖然表面上大家一起討論娛樂圈的辛酸史，但其實關智斌（Kenny）及陳家樂早已串謀兩人，夾手夾腳整蠱楊天宇（Angus）。

於節目開始前，Kenny及家樂將最尖酸的問題交由楊天宇發問

更誘導楊天宇問出多條「陷阱」問題。

於節目開始前，Kenny及家樂將最尖酸的問題交由楊天宇發問，當周家怡講述自己入行經過時，楊天宇問出「陷阱」問題：「是非會唔會特別多，或者有人傳你是非？」陳家樂立即把握機會「寸嘴」說：「而家講呢啲做乜？」、「份稿未到咁深入，要層層遞進㗎嘛。」，成功營造尷尬氣氛。

楊天宇向湯怡發問是否曾被淋紅油，湯怡回應是因為劇情需要，更暗示楊天宇訪問前冇做足功課，成功營造尷尬氣氛。

之後楊天宇向湯怡發問是否曾被淋紅油，湯怡回應是因為劇情需要，更暗示楊天宇訪問前冇做足功課，而陳家樂再次發功不斷攻擊湯怡是花瓶，更「拋波」給楊天宇叫他發問，他立即說：「我好驚啊，喺呢個氣氛我唔敢問問題。」隨後Kenny助攻：「明明傾好咗一人問一題㗎嘛大佬，咁成個節目我哋做晒啦好冇？」楊天宇立刻「紅都面晒」怕兩位師兄真的生氣。

楊天宇見形勢不對，立即說：「我好驚啊，喺呢個氣氛我唔敢問問題。」

二人隨後把目標轉向周家怡身上，陳家樂先假裝攻擊周家怡的外表，之後又再由楊天宇發問：「會唔會試過係街度未必有咁多人認得你，或者有人聽到你個名會聯想起新聞主播周嘉儀？」周家怡立即演技大爆發，黑面反問他：「係咩？似咩？真係似？」之後更要求剪走問題並生氣離場，湯怡見狀都一同離場，並說：「我唔想係一個花瓶！」

楊天宇見到紙上寫住「你已經被整蠱」才恍然大悟自己被玩，大叫：「你哋好無聊啊！」

兩位嘉賓離場後，Kenny及陳家樂把所有責任推向楊天宇，但當Kenny要楊天宇向嘉賓道歉時，家樂卻拒絕並指「做節目係咁㗎啦」，更指責湯怡：「你睇到稿㗎嘛，係咁問㗎啦」。最後Kenny為打完場叫楊天宇寫悔過書，演變成陳家樂與湯怡對罵。Kenny之後遞上「整蠱紙」，楊天宇未有見到，更不忿地說：「其實我冇錯㗎喎。」之後再看多一眼紙上寫住「你已經被整蠱」才恍然大悟自己被玩，大叫：「你哋好無聊啊！」一班前輩立即安慰師弟，喜劇收場。

四人聯手整蠱楊天宇成功！