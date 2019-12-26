婚姻故事影評：放生彼此必經陣痛　重新邁向幸福的「離婚故事」

「想到和你上床，我就想剝掉自己的皮。」、「每天醒來，我都希望你死了！」在《婚姻故事》中，Nicole（施嘉莉祖安遜 飾）與Charlie（阿當哉華 飾）就離婚一事爆發了大爭吵，生動地描繪出「曾經有多愛，現在就有多恨」的現實場景。但隨即，二人跪地的抱頭痛哭讓這段爭吵多了一絲溫暖。 實際上，《婚姻故事》（Marriage Story）絕不是一部「冇事搵事講」的電影。它既沒有在「女權」問題上大書特書，也沒有刻意否定婚姻存在的意義，而是通過對一對夫妻婚姻生活的全景展現，展示了其中的普遍性真相。

「想到和你上床，我就想剝掉自己的皮。」、「每天醒來，我都希望你死了！」在《婚姻故事》中，Nicole與Charlie就離婚一事爆發了大爭吵（《婚姻故事》劇照）

透視：當代夫妻關係中男性的「通病」

《婚姻故事》採用雙視角敘事，以Nicole和Charlie寫給對方的「彩虹屁」切入，營造了一股溫暖和諧的氣息。但隨着柔和的背景音樂突然消失，溫情化為冷漠。二人正坐在婚姻調解師面前，充滿愛意的「彩虹屁」只是他們挽救婚姻的最後嘗試。

為離婚對簿公堂，成為了Nicole和Charlie最不想面對，卻又不得不採取的一種方式，也是貫穿全片的主題。

隨着故事的深入，Nicole和Charlie兩人的婚姻矛盾點被一一揭露，而作為過錯方的Charlie則有着當代夫妻關係中男性的「通病」。

Charlie的控制慾，是導致這段婚姻關係破裂的根源。他對自己的生活和工作能力充滿信心，基於這一點，妻子和孩子都必須聽從他的安排。所以，已經在影視圈引起關注的妻子，放棄了深耕影視的機會，選擇與他一同紮根戲劇；離開自己喜歡的城市洛杉磯，跟隨他到紐約工作和生活。

對於兒子，Charlie也毫不放鬆，他不願耐心聽取孩子的真實意願，而是以命令的方式，告訴孩子要做什麼。比如，不能與媽媽同睡一張床、放下手中的玩具做家務等。

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Charlie認為自己把工作和生活打理的井井有條，家庭幸福美滿，兒子健康成長。所以在妻子提出改變的時候，他表現得很不理解，並且馬上將妻子的意見擱之腦後。他的態度正是「明學」的現實寫照：「聽我的，這件事情不需要討論。」甚至在妻子與Charlie提出離婚時，他仍沒有意識到自己的錯誤，依舊以為自己掌握着主動權。直到被律師通知，妻子要通過法律途徑離婚，他才明白，自己的控制已然失效。

為離婚對簿公堂，成為了Nicole和Charlie最不想面對，卻又不得不採取的一種方式，也是貫穿全片的主題。（《婚姻故事》劇照）

影片中有一個情節，社保機構的觀察員來到Charlie的家，觀察他與兒子的相處狀態。Charlie沒有了往日的隨心所欲，反而處處受掣肘。他向觀察員賣弄自己的「藏刀刀」技巧，卻意外劃傷了自己的手臂。這一幕，標註着Charlie作為一個丈夫和父親，對家庭的徹底失控。

Charlie的控制慾，正是為了掩飾另一種「病」：敏感的脆弱帶。

在妻子與Charlie提出離婚時，他仍沒有意識到自己的錯誤，依舊以為自己掌握著主動權。（《婚姻故事》劇照）

電影中，妻子指責他：「你像極了你的父親。」這句話擊中了Charlie的敏感點。他拒絕洛杉磯的熱情開放，寧願享受紐約這種大都市的冷漠，乃至要求兒子從小獨立，都與自己的成長經歷有關。原生家庭導致了他潛藏在內心深處的脆弱乃至自卑。於是當別人問起他的戲劇事業時，Charlie總要強調自己將要在百老匯演出，來顯示自己的成功。除了控制慾，還有責任感的缺失。如果說妻子為了維繫家庭的幸福，犧牲了自己的事業，那麼Charlie則是將責任感和犧牲混為了一談。

Charlie一直認為，自己年少成名，少女們排着隊想跟他發生關係，但他卻在最得意的時刻，選擇與Nicole結婚，這就是最大的犧牲。甚至，Charlie對自己婚內出軌的事情輕描淡寫，絲毫不覺得自己犯了大過錯，反而將問題推給妻子。

影片中Charlie的病狀，正是現實中很多親密關係中所存在的「通病」，他們一邊深愛着對方，一邊又無力脫離困境。那麼，幸福的真相是什麼呢？

Charlie對自己婚內出軌的事情輕描淡寫，絲毫不覺得自己犯了大過錯，反而將問題推給妻子。（《婚姻故事》劇照）

真相：幸福中的妥協與犧牲

婚姻，需不需要妥協？幸福，是否意味着犧牲？

電影最後，Nicole如願與Charlie離婚，「離婚故事」迎來歡喜結局。Nicole留在洛杉磯，重新開啟自己的影視夢想，並功成名就。有趣的是，Charlie去Nicole家探訪，發現她已經有了新男友，這位新男友正在與孩子打鬧，而Nicole則忙碌於事業。妮可回家之後，新男友便迫不及待地向Charlie炫耀Nicole已經獲得艾美獎導演獎的提名，那種神情和動作，像極了Nicole當初對Charlie的崇拜。

Charlie去Nicole家探訪，發現她已經有了新男友。（《婚姻故事》劇照）

Nicole似乎成為了新家庭的中心，有條不紊地安排家庭出行計劃，看起來幸福感滿滿。但令人困惑的是：新男友，是不是正扮演她曾經的角色，為家庭做出了犧牲？而她是否成為了另一個Charlie？他們的婚姻命運將走向何方？我們不得而知。

令觀眾欣慰的是，關於男女主的婚姻故事的結局並非一地雞毛。Charlie終於學會犧牲，來到他曾經討厭的洛杉磯工作生活，方便照顧兒子。他也不再是曾經那個試圖掌控一切的丈夫，面對Nicole，會有意識地聆聽她的想法。

每個人，都有自己的犧牲或妥協，但也因此得到了更多。電影最後，Nicole叫住Charlie，很自然地幫他繫起了鞋帶，消失已久的背景音樂適時響起。儘管已經離婚，但他們成為了真正的親人。

Charlie終於學會犧牲，來到他曾經討厭的洛杉磯工作生活，方便照顧兒子。（《婚姻故事》劇照）

近日，2020年美國電影電視金球獎提名名單公佈，《婚姻故事》以6項提名領跑。在這部片中，有人看到愛情，有人看到女性意識的覺醒，也有人看到婚姻的可怕。無論何種視角，觀眾能夠從中獲得共鳴，得到一絲普世價值，也就不枉導演「將美好打碎重組」的苦心了。

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