IU義氣獻唱為工作人員祝婚　台下三名激動男粉絲超矚目

IU一向出名人美心善，愛錫家人以外，對待朋友、工作人員及粉絲都是「義」字行頭，因此出道多年人氣一直不減。近日IU義氣出席IU TEAM鼓手Jim（짐승호）的婚禮，獻唱《Good Day》時台下出現了3位表現興奮的男粉絲，搶鏡到不得了！

日前（8日）IU現身鼓手Jim的婚禮，並擔任獻唱嘉賓，帶來了名曲《Good Day》祝福一對新人。身穿黑色套裝的IU在台上又唱又跳，現場所有來賓都拿起手機拍攝，雖然IU未有大曬經典的三段高音，可是穩定甜美的歌聲，相信已讓大家聽出耳油。去到歌曲最後一句，IU更請來賓一同大合唱，非常懂得炒起氣氛。

IU日前出席鼓手Jim婚禮，被粉絲開玩笑說是「專業的Part Time」。（Twt/@silent_uaena）

從網上的影片中可見，IU在婚禮獻唱時，台下竟傳來非常罕見的應援聲，三位男粉絲一邊舉高雙手一邊唱出應援詞，原來這三位吸睛的男粉絲正是歌手Zico、Crush和Rapper Penomeco本人。由於Jim除了是IU TEAM外，也不時與其他歌手藝人合作，包括Block B和Noel等，因此Zico等也是被邀請的座上客。見到好友IU在台上表演，三人大力應援的畫面，被不少粉絲大讚可愛。

台下表現興奮的男粉絲，正是歌手Zico、Crush和Rapper Penomeco。（Twt/@luvly_ziho2）