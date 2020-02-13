成東鎰棄做「國民爸爸」　懸疑劇《謗法》演大反派引關注

有「國民爸爸」之稱、現年52歲的韓國演員成東鎰，過去曾在《請回答》三部曲中分別扮演女主角鄭恩地、惠利和高雅羅的父親，又與子女參演綜藝節目《爸爸去哪兒》，暖爸形象深入民心。近日他攜懸疑新劇《謗法》回歸小銀幕，破格出演大反派角色而引起觀眾關注。

有「國民爸爸」之稱、現年52歲的韓國演員成東鎰，過去曾在《請回答》三部曲中分別扮演女主角鄭恩地、惠利和高雅羅的父親。（Instagram：@artist_eunji）

《謗法》由電影《屍殺列車》金牌編劇延相昊和電影《神臂大叔》導演金勇渙聯手打造，劇情講述一名少女謗法師白昭袗（鄭智素飾），只要有對方的照片、漢字以及隨身物，就可以施展詛咒，置他人於死地，這時她遇見了富有正義感的女記者任真熙（嚴智苑飾），兩人深入追蹤韓國最大IT企業「Forest」的過程中，發現會長陳忠賢（成東鎰飾）依靠巫術重振公司的秘密，以及其背後的邪惡勢力，從而展開一系列懸疑驚慄的鬥智鬥力。

成東鎰飾演依靠巫術重振公司的陳忠賢。

成東鎰好戲人所共知，今次他的角色是人稱「披著人皮惡魔」的企業會長陳忠賢，為了達到目的利用巫術陷害他人，與他過去大多數的好人角色迥然不同。導演更點名力讚只有成東鎰才能夠完美揣釋如此邪惡的角色：「他的精湛演技，即使不用後期加工，也可以充分表現出『惡鬼』的紅眼睛。」

近日他攜懸疑新劇《謗法》回歸小銀幕，破格出演大反派角色而人氣觀眾關注。

不過成東鎰亦為「自己」求饒，表示劇中角色陳忠賢並不是壞人，而是一個被所有人利用的可憐角色，因此懇請觀眾還他一個公道！《謗法》逢星期一、二晚播出，香港觀眾可於當晚深夜透過「黃Viu煲劇平台」，免費收看最新劇情。