台灣名媛孫芸芸外形似少女唔輸女兒　41歲肌膚狀態超好原來有秘密

在台灣有「第一名媛」之稱的孫芸芸，眾所周知其美貌出眾身材高挑，是不少女性相當羨慕的對象。繼早前她在社交網站上貼與女兒廖思惟的母女合照驚訝不少網友之外，近日她再同大家分享與女兒的出遊照，母女二人齊齊大曬長腿，41歲的孫芸芸一點兒都不輸20歲的女兒，更網友們都大讚根本就是姐妹出遊。

事實上，現年41歲的孫芸芸外表看上去與年輕人無誤，其實她有自己一套凍齡的保養秘訣，強調「用對東西吃對東西」是最重要的。

孫芸芸同女兒廖思惟似足姐妹。（IG@aimeeyunyunsun）

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一向大方同大家分享美照的孫芸芸，近來不停大曬同女兒廖思惟的合照。近日她們母女二人遠赴國外出遊，身穿墨綠色背心配極短牛仔褲的她大曬長腿，加以頭戴圍巾的設計非常年輕時尚，而跟隨在後的女兒廖思惟亦身穿與媽媽同款牛仔褲，母女二人齊齊大曬長腿非常吸睛。另外，母女二人還不時拍時尚大片似的，擺出各種不一樣的Pose合照，就好似有一張孫芸芸翹二郎腿望向遠方，而廖思惟就非常淑女般靜坐著，一個非常有型一個有氣質，形成了強烈的對比。

然而在一張近鏡母女合照中更可見，孫芸芸的五官膚質狀態非常出色，臉上滿滿的膠原蛋白不輸女兒廖思惟，皆因為廖思惟的白哲肌膚看上去膠原蛋白滿滿，二人看上去根本不像母女，孫芸芸更留言道：「彼此最好的朋友」，不講還真的會以為她們只是朋友而已，不少網友都紛紛留言：「像姐妹」﹑「就是朋友」等，更有人直言媽媽比女兒更漂亮添。

孫芸芸的狀態同年輕人無誤。（IG@aimeeyunyunsun）

41歲的孫芸芸仍保持著如青春少女般的肌膚與好身材，事實上她有一套自我的保養法，強調用對東西吃對東西是非常重要的。她曾經接受台灣媒體訪問時曾表示過體內環保是保養身體非常重要的一環，所以她在飲食方面都是以清淡為主：「90%的食物都吃得很健康，幾乎都是白肉為主然後很多很多的青菜」，認為女生在吃東西時就不要吃太多冰的，因為器官年輕人自然就會年輕，當然她閒時亦有運動來維持身材。

在肌膚保養方面，孫芸芸就非常注重保濕這一環，因為她是乾性肌膚所以保濕對她來講非常重要。另外，她亦認為千萬不要擦太多保養品在臉上，因為如此做會使臉部有負擔，如果是油性肌膚，更會生痘痘反而會讓皮膚看起來更不好。

孫芸芸的身材真的保持非常好。（孫芸芸微博圖片）

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孫芸芸作為台灣界名媛代表，她的女兒廖思惟亦遺傳了她良好基因。在兩岸三地名媛中廖思惟的外形亦可以話非常有星味，與香港名媛代表之一的邱淑貞大女兒沈月不相伯仲。沈月早前獲邀參加在巴黎隆重舉行的名媛舞會（Le Bal des Débutantes），以一身透視粉紅羽毛晚裝亮相驚艷眾人。集星二代與名媛身份的她，已經家喻戶曉的美女代表。