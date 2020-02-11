楊紫忍無可忍怒告迪麗熱巴粉絲　難忍網友不斷攻擊辱罵家人

內地人氣女星楊紫果真人紅是非多，近日因為在微博接二連三被不少網友攻擊，除了指她捐50萬人民幣（約55萬港幣）支援疫情，破壞行情之外，更質疑她的團隊與粉絲在疫情期間路透新劇《餘生請多指教》的劇照等等，而留言更攻擊辱罵到其家人，最終搞到她忍無可忍透過工作室發聲明提告要捍衛自身權益。

楊紫要向網友作出提告了。（楊紫微博圖片）

據網友指出楊紫在此疫情中捐了50萬人民幣作支援用途，這個數目在一眾小生花旦中可謂相當高的。正因為如此她就引來大家懷疑，指她此捐錢的數目破壞了行情。事關據指出不少藝人的工作室其實私下已經商量好，統一捐20萬人民幣，但她突然捐出50萬人民幣，那豈不是會另其他藝人名聲受影響？

另外，疫情期間大家都集中關注疫情的情況，但卻在這個時候微博就突然流傳出她和人氣小生肖戰拍攝新劇《餘生請多指教》的親吻路透照。有照片流傳已經令人甚為不滿，再加上在不適當的時間點流出更是令人怒不可遏，正因為如此有網友就極度懷疑此是楊紫一方的人所為，更在微博不斷攻擊她與其家人，紛紛留言說道：「楊紫你真的好醜」﹑「我問候她全家」﹑「楊紫是個倒貼貨」等等，有一些說話更難以入耳。

劇集路透流出惹來許多人不滿。（鵝組新鮮事微博圖片）

楊紫捐了50萬人民幣。（琪滾滾微博圖片）

面對連日來的評擊楊紫亦終於忍無可忍，就透過工作室發聲明提高，更留言講道：「疫情當前，我們本無意佔用公共社會資源，可不斷升級的造謠謾罵，甚至波及到家人的咀咒讓我們無法保持沉默。除了對已經提及的侵權帳號進行追責，我們還會持續進行取證和訴訟，使用法律的武器捍衛合法權益。在此也敬告所有心懷惡意的人士及團隊，請勿抱有僥倖心理。」不少粉絲對她的捍衛自身權益都大力支持。